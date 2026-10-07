Hành tinh gần Trái đất có thể chỉ chứa vi sinh vật

Được công bố trên Tạp chí Sinh học Vũ trụ Quốc tế (International Journal of Astrobiology), nghiên cứu do giáo sư Chris Doughty tại Đại học Bắc Arizona (Mỹ) dẫn đầu, cho thấy sự tiến hóa của sự sống phức tạp trên các hành tinh ngoài hệ mặt trời phụ thuộc nhiều vào năng lượng thực vật tích lũy, không chỉ đơn thuần là thời gian.

Giới khoa học vẫn đang đi tìm "người ngoài hành tinh"

Theo kết quả nghiên cứu, mặc dù nhiều hành tinh quay quanh các ngôi sao gần Trái đất có tuổi đời lâu hơn hàng tỷ năm, nhưng điều kiện quang hợp kém hơn có thể khiến sự sống trên những hành tinh này tiến hóa chậm hơn.

Trong số 29 hành tinh ngoài hệ mặt trời lân cận có khả năng có nước lỏng, nhóm nghiên cứu chỉ xác định được hai hành tinh, GJ 1061c và K2-3d, mà sự sống có thể đã tiến hóa vượt qua giai đoạn của Trái đất. Cả hai hành tinh này đều lớn hơn, nóng hơn và sáng hơn so với hầu hết các hành tinh tương tự trong vùng lân cận hệ mặt trời của chúng ta. Ba hành tinh khác có thể đã đạt đến giai đoạn tương đương với Kỷ Mesozoic của Trái đất, thời kỳ của khủng long.

Vai trò quan trọng để hình thành sự sống trên một hành tinh

Quá trình quang hợp, được coi như một chiếc đồng hồ tiến hóa, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thực vật và động vật. Các nhà khoa học cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của thực vật cung cấp nhiều năng lượng và không gian sinh thái hơn cho động vật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự đa dạng hóa sự sống. Họ cũng đưa ra giả thuyết rằng lượng năng lượng thu được trong suốt lịch sử của một hành tinh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tiến hóa của nó.

Nghiên cứu cho thấy, các hành tinh quay quanh sao lùn đỏ, loại sao phổ biến nhất trong thiên hà, có khả năng tìm thấy sự sống cao nhất. Tuy nhiên, điều kiện hình thành của chúng khác với Trái đất. Nhiều hành tinh bị khóa thủy triều, nghĩa là cùng một mặt luôn hướng về ngôi sao của chúng, dẫn đến việc lượng ánh sáng và diện tích bề mặt dành cho quang hợp bị hạn chế.

TRAPPIST-1 là một hệ thống sao lùn đỏ siêu lạnh nằm cách chừng 39 năm ánh sáng trong chòm sao Bảo Bình

Michael Gowanlock, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Nếu sự sống quang hợp tiến hóa trên các hành tinh này, thì sự sống đó có thể đã quang hợp lâu hơn hàng tỷ năm so với trên Trái đất. Tuy nhiên, tổng lượng quang hợp hàng năm có thể thấp hơn do ít ánh sáng hơn và diện tích bề mặt hành tinh dành cho quang hợp chỉ bằng một nửa”.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng mưa khan hiếm có thể là yếu tố hạn chế chính đối với sự phát triển của thực vật trên những hành tinh này. Nếu các sinh vật thông minh tiến hóa trên các hành tinh ngoài hệ mặt trời, hệ sinh thái của chúng có thể tương tự như sa mạc hoặc môi trường ôn đới, nơi mà sự phát triển của thực vật bị hạn chế bởi lượng nước.

Doughty nhấn mạnh: “Bài báo này cho thấy rằng khu vực lân cận các hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta có thể yên tĩnh vì hầu hết các hành tinh giống Trái đất gần chúng ta có khả năng đang tụt hậu về mặt tiến hóa và vẫn đang ở giai đoạn vi sinh vật”. Điều đó gợi ý rằng nếu sự sống trên các hành tinh ngoài hệ mặt trời tiến hóa giống như trên Trái đất, thì hầu hết các hành tinh đó có thể chỉ chứa đầy vi sinh vật, chứ không phải những nền văn minh tiên tiến.