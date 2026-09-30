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HMD tung smartphone kiểu iPhone 18 Pro, giá 4,33 triệu đồng

Thứ Tư, 13:48, 30/09/2026
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VOV.VN - HMD Global vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone Vibe 2 Pro 5G tại Ấn Độ với giá khởi điểm 15.999 Rupee, khoảng 4,33 triệu đồng.

Sản phẩm này nằm trong phân khúc cao hơn so với HMD Vibe 2 5G, được ra mắt hồi tháng 5 với giá 10.999 Rupee (2,98 triệu đồng). HMD Vibe 2 Pro 5G không chỉ sở hữu màn hình HD+ mà còn đi kèm bộ sạc 18W trong hộp, cùng nhiều nâng cấp đáng chú ý.

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HMD Vibe 2 Pro 5G có giá từ 4,33 triệu đồng

Mẫu điện thoại mới này được trang bị màn hình LCD FHD+ 6,78 inch với tần số quét 120Hz hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Bên trong, HMD Vibe 2 Pro 5G sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300, kết hợp với RAM LPDDR4X lên đến 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Đối với phần mềm, máy được cài đặt sẵn Android 16 và HMD cam kết cung cấp các bản cập nhật bảo mật trong vòng 2 năm, tuy nhiên không có cam kết nâng cấp hệ điều hành.

HMD Vibe 2 Pro 5G: giá rẻ nhưng "có võ"

Điện thoại được trang bị viên pin 6.000 mAh với khả năng sạc nhanh 33W giúp người dùng thoải mái sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. Hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính Sony IMX682 64 MP và camera macro 2 MP, trong khi camera trước có độ phân giải 13 MP phục vụ cho việc chụp ảnh selfie và gọi video.

hmd tung smartphone kieu iphone 18 pro, gia 4,33 trieu dong hinh anh 2
Các thông số kỹ thuật của HMD Vibe 2 Pro 5G

HMD Vibe 2 Pro 5G còn được trang bị loa âm thanh nổi kép và giắc cắm tai nghe 3,5 mm, cho phép người dùng kết nối tai nghe có dây mà không cần bộ chuyển đổi. Đặc biệt, điện thoại tích hợp trợ lý AI Indus by Sarvam, hỗ trợ hơn 22 ngôn ngữ Ấn Độ giúp người dùng dễ dàng viết bản nháp, đặt câu hỏi và lên kế hoạch công việc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Ngoài ra, ứng dụng Sanchar Saathi cung cấp các công cụ an toàn liên quan đến viễn thông.

HMD Vibe 2 Pro 5G có hai phiên bản cấu hình: RAM 6 GB + bộ nhớ trong 128 GB với giá 15.999 Rupee (4,33 triệu đồng) và RAM 8 GB + bộ nhớ trong 128 GB với giá 17.999 Rupee (4,87 triệu đồng). Trong thời gian khuyến mãi, HMD đang giảm giá xuống còn 14.999 Rupee (4 triệu đồng) và 16.999 Rupee (4,6 triệu đồng). Người tiêu dùng có thể đặt mua điện thoại này từ ngày 8/10 trên Flipkart trong đợt giảm giá Big Billion Days, với các tùy chọn màu sắc Silver Mist, Aqua Green và Cosmic Purple.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GizmoChina
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