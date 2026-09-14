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Galaxy A08 4G bất ngờ lộ giá bán, sở hữu pin 6.000 mAh

Thứ Hai, 07:00, 14/09/2026
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VOV.VN - Mẫu điện thoại Galaxy A08 4G bất ngờ được niêm yết trên trang web Virgin Megastore tại UAE, dù chưa chính thức ra mắt.

Việc Galaxy A08 4G xuất hiện trên trang web của một nhà bán lẻ cho thấy mẫu điện thoại giá rẻ nhất của dòng Galaxy A thế hệ mới sẽ sớm được trình làng. Nhưng quan trọng nhất, dữ liệu từ nhà bán lẻ đã tiết lộ nhiều thông số hấp dẫn về sản phẩm này, bao gồm thông số kỹ thuật, tính năng, giá cả và các tùy chọn màu sắc.

galaxy a08 4g bat ngo lo gia ban, so huu pin 6.000 mah hinh anh 1
Galaxy A08 4G dự kiến có mặt tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay

Theo thông tin đăng tải, Galaxy A08 4G sở hữu màn hình PLS LCD lớn 6,7 inch với tần số quét 90Hz giúp mang đến trải nghiệm cuộn trang và hiển thị hình ảnh động mượt mà. Về camera, thiết bị dự kiến sẽ được trang bị hai camera ở mặt sau, bao gồm một camera chính 50 MP và một camera đo chiều sâu 2 MP. Ngoài ra, máy có thể có thêm một camera 8 MP ở mặt trước để phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Phần cứng mạnh mẽ trên Galaxy A08 4G

Về hiệu năng, Galaxy A08 4G sẽ sử dụng chip xử lý 8 nhân với tốc độ lên đến 2,2 GHz, nhiều khả năng là MediaTek Helio G99. Điện thoại sẽ có tùy chọn RAM 4 GB hoặc 6 GB, cùng bộ nhớ trong dung lượng 128 GB có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Hệ điều hành dự kiến sẽ là Android 17.

Một trong những điểm nổi bật của Galaxy A08 4G là viên pin dung lượng 6.000 mAh mang đến khả năng sạc nhanh công suất 25W. Máy đạt tiêu chuẩn IP64, cho khả năng chống bụi và nước bắn. Với độ dày chỉ 8 mm, Galaxy A08 4G sẽ có các tùy chọn màu sắc như Xanh đậm, Bạc và Xanh lá cây.

Tại UAE, phiên bản Dual SIM với RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB được niêm yết với giá 625 AED (4,41 triệu đồng). Dự kiến, điện thoại sẽ ra mắt tại các thị trường khác từ tháng 10. Tuy nhiên, phiên bản 5G của Galaxy A08 dự kiến sẽ chỉ được giới thiệu vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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