Danh sách iPhone tương thích iOS 27 lộ diện, nhiều mẫu bị “gạch tên”

Thứ Tư, 07:00, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nguồn tin rò rỉ vừa tiết lộ danh sách các mẫu iPhone tương thích với iOS 27, trong đó đáng chú ý khi 4 mẫu máy không còn trong danh sách cập nhật.

Apple dự kiến giới thiệu iOS 27 cho nhiều mẫu iPhone tại sự kiện WWDC 2026 vào tháng 6 tới. Bản cập nhật này được cho là sẽ nhỏ hơn so với iOS 26, chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh thiết kế Liquid Glass và cải thiện hiệu năng, cùng với sự xuất hiện của trợ lý ảo Siri mới.

Theo thông tin từ Instant Digital, một chuyên gia rò rỉ nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), có 4 mẫu iPhone không thể cập nhật lên iOS 27 bao gồm: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone SE (thế hệ thứ 2). Tất cả các mẫu này đều sử dụng chip A13 Bionic, có vẻ là giới hạn mà Apple đã đặt ra đối với bản cập nhật mới. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến một số mẫu iPad, dù danh sách này chưa xuất hiện.

Loạt iPhone được "lên đời" iOS 27 vào tháng 9

Nếu thông tin từ Instant Digital chính xác, danh sách các iPhone tương thích sẽ bao gồm:

  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone SE (2022)
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple không cập nhật phần mềm cho một số mẫu iPhone. Năm ngoái, danh sách các mẫu iPhone không còn nhận cập nhật lên iOS 26 bao gồm iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max. Trước đó, vào năm 2024, iOS 18 tương thích với tất cả các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 17.

Ra mắt vào năm 2019, iPhone 11 sẽ nhận được các bản cập nhật trong 7 năm trước khi bị iOS 27 bỏ rơi. Apple có thể tiếp tục cung cấp cập nhật cho iOS 26 trong vài tháng tới, ít nhất là để khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Mặc dù việc iPhone 11 không còn được hỗ trợ bởi iOS 27 là điều không quá bất ngờ, nhưng nếu bản cập nhật này tập trung vào hiệu năng, sẽ thật đáng tiếc nếu những mẫu máy này bị bỏ qua.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
Tag: iOS 27 iPhone Apple bản cập nhật hệ điều hành
Tin liên quan

Apple phát hành iOS 26.4 và iPadOS 26.4 với nhiều thay đổi đáng chú ý
VOV.VN - Apple vừa chính thức phát hành phiên bản ổn định của iOS 26.4 và iPadOS 26.4, chỉ sau sáu tuần kể từ sự xuất hiện của bản cập nhật iOS 26.3.

Apple nêu lý do người dùng iPhone cần cập nhật ngay iOS 26.3
VOV.VN - Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.3, đồng thời công ty khuyến cáo người dùng iPhone cần tải về và cài đặt ngay lập tức.

Apple phát hành iOS mới cho loạt iPhone đã bị “lãng quên”
VOV.VN - Apple vừa phát hành loạt bản cập nhật iOS và iPadOS cho nhiều thế hệ iPhone và iPad, trong đó có cả những thiết bị đã ra mắt từ hơn một thập kỷ trước.

