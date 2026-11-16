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iPhone 17 Pro Max bất ngờ tăng giá tại Việt Nam

Thứ Hai, 07:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Người dùng Việt vẫn ưu tiên iPhone 17 Pro Max nhờ mức giá dễ tiếp cận, dù thế hệ kế nhiệm đã chính thức xuất hiện.

Một số đại lý tại Việt Nam đã điều chỉnh tăng giá cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sau khi Apple chính thức ngừng bán bộ đôi sản phẩm này. Dự kiến, nguồn cung của các thiết bị này có thể cạn kiệt vào quý 1/2027.

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iPhone 17 Pro Max đang có giá khoảng từ 35 triệu đồng tại Việt Nam

Sau khi công bố dòng sản phẩm mới iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9, Apple đã âm thầm gỡ bỏ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max khỏi cửa hàng trực tuyến tại thị trường Việt Nam. Đây là một phần trong chiến lược quen thuộc của Apple nhằm dọn dẹp thị trường và chuẩn bị cho sự ra mắt của các thiết bị mới.

Tuy nhiên, việc ngừng bán không đồng nghĩa với việc iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ ngay lập tức biến mất khỏi các kệ hàng chính hãng. Nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple cho biết họ vẫn có đủ hàng để phân phối trong vài tháng tới.

Nguồn cung iPhone 17 Pro Max vẫn duy trì đến quý 1/2027

Một đại lý cho biết, nguồn dự trữ trong kho dự kiến có thể duy trì đến quý 1/2027. Tuy nhiên, thời điểm hết hàng thực tế sẽ phụ thuộc vào sức mua trong thời gian tới. Nhiều đại lý cho biết đã chuẩn bị các phương án làm việc với đối tác phân phối để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Theo các đại lý, nhu cầu của người tiêu dùng đối với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max vẫn ổn định, mặc dù iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã chính thức lên kệ. Nguyên nhân chủ yếu là do mức chênh lệch giá giữa hai thế hệ khá lớn. Đặc biệt, mức chênh lệch giá lên tới 7 triệu đồng giữa iPhone 17 Pro Max và iPhone 18 Pro Max, trong khi những cải tiến không quá nổi bật đã khiến nhiều người dùng lựa chọn mẫu cũ hơn.

Do nguồn cung dần hạn chế, một số đại lý cũng đã điều chỉnh tăng giá cho iPhone 17 Pro Max. Hiện tại, mẫu máy này đang được chào bán với mức giá 35 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, tăng 500.000 đồng so với trước khi ngừng bán.

Được biết, sau khi iPhone mới lên kệ, các phiên bản Pro và Pro Max của thế hệ tiền nhiệm thường ghi nhận sự quan tâm trở lại. Đây là xu hướng phổ biến khi khách hàng có thêm lựa chọn với mức giá dễ tiếp cận hơn, từ đó doanh số bán máy cũng tăng trưởng ổn định.

CTV Kiến An/VOV.VN
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