iPhone 17 tạo cơn sốt mới, Apple chưa muốn “thay ngựa giữa dòng”

Chủ Nhật, 07:00, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Doanh số tăng mạnh của dòng iPhone 17 tại Trung Quốc đang khiến Apple phải cân nhắc lại kế hoạch cho thế hệ iPhone tiếp theo vào cuối năm nay.

Theo đó, Apple có thể trì hoãn lịch trình ra mắt iPhone 18 do nhu cầu dành cho iPhone 17 vẫn duy trì ở mức rất cao, đặc biệt đối với phiên bản tiêu chuẩn.

iphone 17 tao con sot moi, apple chua muon thay ngua giua dong hinh anh 1

Thông tin từ tài khoản “RD Observation” trên Weibo cho biết dòng iPhone 17 đã đạt hơn 27 triệu lượt kích hoạt tại Trung Quốc chỉ sau khoảng 14 tuần mở bán và hiện tiến gần mốc 30 triệu máy. Đây được xem là một trong những màn ra mắt thành công nhất của Apple tại thị trường này trong vài năm gần đây.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lại trở thành động lực doanh số chính thay vì các mẫu Pro đắt tiền như thường lệ. Thông tin này không quá bất ngờ bởi dữ liệu từ Counterpoint cho thấy iPhone 17 tiêu chuẩn chiếm khoảng 22% tổng doanh số toàn dòng, tăng đáng kể so với thế hệ trước. Lượng tiêu thụ của model này cũng được cho là cao hơn hơn 30% so với iPhone 16 tiêu chuẩn.

Giới phân tích nhận định Apple đã thành công khi đưa nhiều tính năng vốn chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp xuống phiên bản thường nhưng vẫn giữ mức giá quen thuộc.

Lý do iPhone 17 trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho Apple

iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình LTPO OLED, chip A19 sản xuất trên tiến trình 3 nm cùng dung lượng lưu trữ khởi điểm lớn hơn. Những nâng cấp này giúp thiết bị hấp dẫn hơn với nhóm người dùng muốn trải nghiệm cao cấp nhưng chưa sẵn sàng chi thêm cho bản Pro.

Ngoài yếu tố phần cứng, các chương trình trợ giá smartphone tại Trung Quốc cũng góp phần thúc đẩy doanh số iPhone 17. Một số mẫu iPhone đủ điều kiện nhận trợ cấp khoảng 15%, giúp giá bán thực tế cạnh tranh hơn đáng kể so với nhiều flagship Android nội địa.

Trong bối cảnh doanh số vẫn tiếp tục tăng, nhiều nguồn tin cho biết Apple đang xem xét điều chỉnh lộ trình của dòng iPhone 18. Thậm chí, có báo cáo chỉ ra rằng phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị dời sang năm 2027 thay vì ra mắt theo chu kỳ quen thuộc.

Apple hiện chưa xác nhận các thông tin trên. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hãng khó muốn thay đổi quá sớm khi iPhone 17 vẫn đang duy trì sức hút lớn tại Trung Quốc - thị trường quan trọng bậc nhất của Apple ngoài Mỹ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Wccftech
Galaxy S26 Ultra có gì để vượt mặt iPhone 17 Pro Max?
iPhone 17e ra mắt với giá giữ nguyên, người Việt vẫn phải chi thêm 1 triệu đồng

Không phải vì chê, người dùng vẫn ồ ạt bán iPhone 17 Pro Max

