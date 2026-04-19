iPhone 18 Pro xuất hiện 4 màu mới, lộ diện màu sắc nổi bật nhất

Chủ Nhật, 06:00, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù chỉ nâng cấp nhẹ về thiết kế, iPhone 18 Pro được đồn đoán mang đến một loạt màu sắc mới với tông đậm cá tính hơn cho người dùng.

Theo thông tin từ Macworld, các màu sắc của iPhone 18 Pro đã được rò rỉ, với nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple sẽ cung cấp cho người dùng 4 lựa chọn màu sắc mới, trong đó có một màu tối hơn màu Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) trên iPhone 17 Pro hiện nay.

iphone 18 pro xuat hien 4 mau moi, lo dien mau sac noi bat nhat hinh anh 1
Dark Cherry là màu đáng chú ý nhất có thể đến với iPhone 18 Pro

Việc iPhone có màu sắc nổi bật đang trở thành xu hướng. Trước đây, Apple thường phát hành các phiên bản màu mới vào mùa xuân, nhưng điều này đã không xảy ra trong vài năm qua. Mặc dù có tin đồn về một màu đỏ sẫm, thông tin mới nhất cho thấy màu Dark Cherry sẽ là màu chủ đạo. Các chuyên gia như Mark Gurman cũng cho biết màu đỏ mới sẽ gần giống với màu rượu vang.

Thêm nhiều màu sắc thú vị khác trên iPhone 18 Pro

Ngoài Dark Cherry, iPhone 18 Pro sẽ có thêm màu xanh nhạt tương tự như màu xanh sương mù của iPhone 17, cùng với một tùy chọn màu xám tối hơn, gần giống với sắc thái của iPhone 7 nhưng đậm hơn. Màu bạc cũng có thể trở lại, mặc dù đi kèm một số thay đổi. Tuy nhiên, Macworld lưu ý rằng iPhone 18 Pro vẫn chưa được lên kế hoạch sản xuất hàng loạt và các màu sắc vẫn đang trong quá trình phát triển, có thể có sự thay đổi so với thông tin hiện tại.

Đối với những ai quan tâm đến sắc độ của các màu sắc này, đây là các mã Pantone tương ứng:

  • Màu anh đào đậm (Pantone 6076)
  • Màu xám đậm (Pantone 426C)
  • Màu bạc (Pantone 427C)
  • Màu xanh nhạt (Pantone 2121)
iphone 18 pro xuat hien 4 mau moi, lo dien mau sac noi bat nhat hinh anh 2
Các màu sắc được xem xét cho iPhone 18 Pro

Ngoài ra, Macworld cũng đã tiết lộ thông tin về thiết kế của iPhone 18, cho thấy nó sẽ tương tự như iPhone 17 Pro. Một điểm đáng chú ý là Dynamic Island sẽ nhỏ hơn, cho phép hiển thị nhiều nội dung hơn. Hình ảnh rò rỉ cho thấy khoảng cách giữa kính khoét ở mặt sau và cụm camera dường như đã được thu hẹp.

Cuối cùng, Apple cũng đang phát triển một mẫu iPhone màn hình gập với các màu sắc đơn giản như bạc cổ điển, trắng và có thể là màu xanh đậm giống iPhone 17 Pro. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật trong các bài viết tiếp theo.

1_132.jpg

Tin đồn về thiết kế của iPhone 18 Pro

VOV.VN - Tin đồn về iPhone 18 Pro cho thấy thiết kế của sản phẩm sẽ tiếp tục không có nhiều thay đổi, nhưng điều này dường như không làm phiền quá nhiều người dùng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Macworld
Tag: iPhone 18 Pro màu sắc thiết kế Dark Cherry Apple
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
