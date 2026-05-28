Jony Ive và Ferrari muốn cứu ngành ô tô khỏi “cơn nghiện” màn hình cảm ứng

Thứ Năm, 07:00, 28/05/2026
VOV.VN - Nhà thiết kế nổi tiếng Jony Ive cùng với studio LoveFrom của ông đã hợp tác với Ferrari để tạo nên nội thất cho chiếc Luce - mẫu xe điện đầu tiên của hãng xe Italia.

Ferrari Luce vừa được ra mắt tuần này đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi thiết kế từ Jony Ive mà còn bởi những vấn đề an toàn - một trong những chủ đề gây tranh cãi trong ngành ô tô hiện nay.

Ferrari Luce có giá khoảng 650.000 USD

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của Cleo Abrams, Jony Ive đã cùng khám phá những chi tiết bên trong chiếc Ferrari Luce. Điều đáng chú ý khi cựu kỹ sư thiết kế của Apple nhớ lại tuyên bố từ cựu CEO Ferrari, Amedeo Felisa, rằng “bạn sẽ không bao giờ thấy một chiếc Ferrari chạy điện”.

Mặc dù Luce đã phá vỡ truyền thống của Ferrari về việc từ chối công nghệ điện, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng những tiêu chuẩn mà một chiếc xe hiện đại cần có. Chiếc Luce được thiết kế để chống lại “sự lười biếng kỹ thuật số”. Đây là chi tiết đáng chú ý, bởi chính Jony Ive là một trong những người đã phổ biến màn hình cảm ứng trên smartphone. Ông khẳng định rằng giao diện ô tô không nên hoàn toàn dựa vào công nghệ số.

Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về quan điểm về thiết kế màn hình cảm ứng, Ive cho biết: “Công nghệ màn hình cảm ứng rất tuyệt vời cho điện thoại vì bạn nhìn trực tiếp vào nó. Nhưng màn hình cảm ứng không nên có trong ô tô”. Ông lập luận rằng việc người lái phải nhìn vào màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản sẽ gây mất tập trung, tạo ra nguy cơ tai nạn.

Nói không với màn hình cảm ứng

Để đảm bảo sự nhất quán giữa tầm nhìn của mình và thiết kế của Luce, Ive và đội ngũ Ferrari đã lựa chọn các bộ điều khiển vật lý tinh xảo, bao gồm các núm vặn bằng nhôm, công tắc cơ học và các mô-đun cảm ứng trên vô lăng. Ý tưởng được đưa ra là để người lái có thể sử dụng trí nhớ cơ bắp kích hoạt các chức năng mà không cần rời mắt khỏi đường.

Với giá ước tính khoảng 650.000 USD, giá trị thực sự của Ferrari Luce nằm ở thông điệp mà nó gửi đến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chiếc xe này chứng minh rằng tương lai của ngành không nhất thiết phải là những màn hình cảm ứng khổng lồ gây nguy hiểm cho người lái, mà là một ngành công nghiệp ưu tiên sự an toàn và kết nối giữa con người và máy móc.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
Ferrari SC40 tôn vinh F40 nét hiện đại nhưng chưa trọn vẹn

VOV.VN - Ferrari SC40 được tạo ra để tri ân huyền thoại F40. Với thiết kế gợi nhớ những đường nét cổ điển nhưng mang ngôn ngữ hiện đại, SC40 thể hiện tinh thần tốc độ và di sản của Ferrari. Tuy nhiên, chiếc xe gây tranh cãi khi thiếu vắng một chi tiết mang tính biểu tượng từng làm nên tên tuổi của F40.

Ferrari Luce EV lột xác với nội thất tràn ngập nút bấm vật lý

VOV.VN - Ferrari Luce EV vừa tiết lộ nội thất do Jony Ive và LoveFrom thiết kế, kết hợp giữa các nút bấm vật lý êm tay với màn hình OLED hiện đại, tạo trải nghiệm vừa cổ điển vừa tương lai cho tài xế.

Chiêm ngưỡng Ferrari F50 màu vàng Giallo Modena vừa được bán đấu giá hơn 240 tỷ đồng

VOV.VN - Một chiếc Ferrari F50 màu vàng Giallo Modena hiếm hoi, từng thuộc sở hữu của người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Mỹ Ralph Lauren, đã lập kỷ lục đấu giá với giá hơn 9,2 triệu USD (243 tỷ đồng).

