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Laptop giá rẻ HP vừa ra mắt với nhiều thông số ấn tượng

Thứ Bảy, 06:00, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường laptop dưới 700 USD đang trở nên sôi động, bất chấp áp lực từ ngành công nghiệp về việc tăng giá.

Mới đây, HP đã giới thiệu chiếc laptop OmniBook 5 14 AI PC với mức giá khởi điểm chỉ 699,99 USD. Sản phẩm này hứa hẹn thời lượng pin lên đến 42 giờ cho việc xem video trực tuyến, màn hình OLED độ phân giải cao và thiết kế mỏng nhẹ, phù hợp với sinh viên và những người trẻ tuổi làm việc chuyên nghiệp.

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OmniBook 5 14 AI PC được bán với giá chỉ 699,99 USD

OmniBook 5 14 AI PC là phiên bản giá rẻ hơn của chiếc OmniBook 5 14 sử dụng chip Snapdragon X Plus mà HP đã ra mắt trước đó. OmniBook 5 14 với chip Snapdragon đã gây ấn tượng với thiết kế gọn nhẹ và giá cả cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là thời lượng pin ấn tượng 34 giờ 48 phút, vượt trội so với nhiều laptop thông thường. Nếu phiên bản mới này thực hiện đúng những gì đã hứa, sản phẩm có thể còn kéo dài thời gian sử dụng thêm vài giờ nữa.

Phiên bản mới đã thay thế chip Snapdragon bằng chip Wildcat Lake của Intel. Cấu hình cơ bản trang bị CPU Intel Core i7-315 với 6 lõi (2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm điện) cùng xung nhịp tối đa 4,4 GHz. Các tùy chọn cao cấp hơn bao gồm Core i5-320 và Core i7-350, với xung nhịp lần lượt là 4,6 GHz và 4,8 GHz.

Những thông số ấn tượng trên laptop giá rẻ HP

Về màn hình, mặc dù phiên bản cao cấp nhất với màn hình OLED cảm ứng đa điểm 2.5K (độ phân giải 2.560 x 1.600, độ sáng lên đến 620 nits) sẽ không có mặt trên thị trường cho đến tháng 3/2027, nhưng phiên bản cơ bản với độ phân giải “2K” (1.920 x 1.200) cũng đã rất ấn tượng. Cả ba tùy chọn màn hình đều hỗ trợ 100% gam màu DCI-P3, mang lại khả năng tái tạo màu sắc mạnh mẽ cho công việc chuyên nghiệp.

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Máy vẫn có màn hình OLED 2K và thời lượng pin ấn tượng

Với trọng lượng chỉ hơn 1,13 kg, OmniBook 5 14 AI PC rất dễ mang theo. Phiên bản rẻ nhất đi kèm với 8 GB RAM và ổ SSD 256 GB. Người dùng có thể nâng cấp lên 12 GB hoặc 16 GB RAM và dung lượng lưu trữ lên đến 1 TB, nhưng giá sẽ tăng đáng kể với các tùy chọn này.

Sản phẩm sẽ được bán tại HP và Best Buy trong tháng này với giá khởi điểm từ 699,99 USD. Ngoài ra, vào tháng 11, HP cũng sẽ ra mắt mẫu laptop cao cấp hơn mang tên HP ProBook 4 G2iS 14 AI PC, với các tùy chọn CPU tương tự nhưng màn hình OLED độ phân giải 3K (2.880 x 1.800) và khả năng nâng cấp RAM lên đến 32 GB. Thông tin về giá bán của thiết bị vẫn là một bí ẩn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PCMag
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