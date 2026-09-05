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Laptop Lenovo mỏng đến khó tin, ngang smartphone gập

Thứ Bảy, 07:00, 05/09/2026
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VOV.VN - Với độ dày 10 mm, laptop của Lenovo thậm chí có thể khiến người dùng liên tưởng đến những smartphone gập siêu mỏng.

Lenovo đã giới thiệu hai mẫu laptop ý tưởng mới tại triển lãm IFA 2026 diễn ra ở Berlin (Đức), tập trung vào việc nâng cao năng suất và tính di động. Những sản phẩm này gần gũi hơn với thực tế, mang lại cảm giác khả thi hơn so với các mẫu ý tưởng trước đây.

laptop lenovo mong den kho tin, ngang smartphone gap hinh anh 1
Project AeroBlade chỉ dày khoảng 10 mm

Mẫu đầu tiên, Project AeroBlade, là một chiếc laptop 14 inch với thiết kế tối ưu hóa tính di động. Đặc biệt, sản phẩm này loại bỏ quạt tản nhiệt truyền thống, thay vào đó sử dụng công nghệ làm mát trạng thái rắn AirJet của Frore Systems. Công nghệ này sử dụng màng áp điện rung siêu âm, cho phép tản nhiệt hiệu quả mà không gây tiếng ồn. Với bốn mô-đun AirJet Mini, Project AeroBlade có khả năng tản nhiệt lên đến 30W, phù hợp với chip Intel Lunar Lake có TDP từ 17-30W.

Chiếc laptop này cũng được trang bị bo mạch chủ siêu nhỏ và khung hợp kim magie-nhôm giúp giảm độ dày xuống chỉ còn 10 mm và trọng lượng chưa đến 830 gram. Do thiết kế mỏng nhẹ, sản phẩm chỉ hỗ trợ các cổng USB-C/Thunderbolt 4, tuy nhiên vẫn được trang bị 3 cổng này cùng với màn hình OLED và Wi-Fi 7.

Laptop Lenovo có thể mở rộng màn hình từ 14 inch sang 17 inch

Mẫu thứ hai, Project Swan, đánh dấu sự trở lại của Lenovo với công nghệ màn hình cuộn. Được thiết kế trong khung máy ThinkBook 14 inch, màn hình có thể mở rộng thành 17 inch chỉ bằng một nút bấm, với tỷ lệ 16:9 và độ phân giải 2.850 x 1.672. Mặc dù không hoàn toàn đạt tỷ lệ 16:9, thiết kế này vẫn mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng.

laptop lenovo mong den kho tin, ngang smartphone gap hinh anh 2
Khả năng mở rộng màn hình của Project Swan

Dù không phải là chiếc laptop 14 inch nhẹ nhất, với trọng lượng 1,6 kg và độ dày 17,9 mm, Project Swan vẫn thu hút sự chú ý nhờ vào khả năng mở rộng màn hình. Tuy nhiên, cơ chế cuộn màn hình phát ra tiếng ồn lớn hơn mong đợi, mặc dù hoạt động ổn định trong nhiều lần đóng mở.

Hy vọng rằng Lenovo sẽ cải tiến kích thước phần cứng màn hình trong các phiên bản thương mại sau này để mang đến một chiếc laptop 14 inch nhỏ gọn nhưng vẫn có thể cung cấp màn hình 17 inch khi cần thiết.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Tom’s Hardware
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