LG: Tin đồn đóng cửa mảng kinh doanh TV là "không có căn cứ"

Mới đây, chuyên trang công nghệ Android Authority dẫn tuyên bố chính thức từ LG Electronics: “Chúng tôi khẳng định thông tin về việc bán mảng kinh doanh TV là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính suy đoán và gây hiểu nhầm”. Động thái này được đưa ra ngay sau khi xuất hiện hàng loạt tin đồn cho rằng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sắp từ bỏ thị trường TV - nơi hãng đã có gần 60 năm gắn bó.

LG đã có lịch sử 60 năm hoạt động trong lĩnh vực TV

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc, khởi nguồn từ trang tin điện tử EBN, cho biết LG đang cân nhắc một đợt thoái vốn lớn khỏi lĩnh vực công nghệ tiêu dùng. Nguồn tin này tiết lộ các giám đốc điều hành của LG đã bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để thảo luận với các quan chức cấp cao của Hisense về kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm cả khả năng chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh TV.

Tuy nhiên, với tuyên bố đanh thép từ LG, thông tin trên đã bị bác bỏ hoàn toàn. Trong thực tế, trang gốc trên EBN cũng không còn tồn tại.