English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

LG: Tin đồn đóng cửa mảng kinh doanh TV là "không có căn cứ"

Thứ Sáu, 11:37, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện LG Electronics vừa lên tiếng khẳng định thông tin hãng sắp rút lui khỏi thị trường TV và bán lại mảng này cho Hisense là hoàn toàn vô căn cứ.

Mới đây, chuyên trang công nghệ Android Authority dẫn tuyên bố chính thức từ LG Electronics: “Chúng tôi khẳng định thông tin về việc bán mảng kinh doanh TV là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính suy đoán và gây hiểu nhầm”. Động thái này được đưa ra ngay sau khi xuất hiện hàng loạt tin đồn cho rằng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sắp từ bỏ thị trường TV - nơi hãng đã có gần 60 năm gắn bó.

lg tin don dong cua mang kinh doanh tv la khong co can cu hinh anh 1
LG đã có lịch sử 60 năm hoạt động trong lĩnh vực TV

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc, khởi nguồn từ trang tin điện tử EBN, cho biết LG đang cân nhắc một đợt thoái vốn lớn khỏi lĩnh vực công nghệ tiêu dùng. Nguồn tin này tiết lộ các giám đốc điều hành của LG đã bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để thảo luận với các quan chức cấp cao của Hisense về kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm cả khả năng chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh TV.

Tuy nhiên, với tuyên bố đanh thép từ LG, thông tin trên đã bị bác bỏ hoàn toàn. Trong thực tế, trang gốc trên EBN cũng không còn tồn tại.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Android Authority
Tag: LG TV Hisense kinh doanh bán lại doanh nghiệp kinh doanh TV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

LG ra mắt máy tính xách tay màn hình gập Gram Fold
LG ra mắt máy tính xách tay màn hình gập Gram Fold

VOV.VN - LG vừa ra mắt thiết bị có thể gập lại của riêng mình với màn hình lớn linh hoạt mang tên Gram Fold, về cơ bản là một chiếc máy tính xách tay.

LG ra mắt máy tính xách tay màn hình gập Gram Fold

LG ra mắt máy tính xách tay màn hình gập Gram Fold

VOV.VN - LG vừa ra mắt thiết bị có thể gập lại của riêng mình với màn hình lớn linh hoạt mang tên Gram Fold, về cơ bản là một chiếc máy tính xách tay.

Samsung, LG bắt tay "đấu" các đối thủ tivi Trung Quốc
Samsung, LG bắt tay "đấu" các đối thủ tivi Trung Quốc

Quyết định sử dụng tấm nền OLED cho tivi từ "kình địch" LG của Samsung khắc họa rõ nét nguy cơ mà các hãng công nghệ Hàn Quốc gặp phải trước đối thủ Trung Quốc.

Samsung, LG bắt tay "đấu" các đối thủ tivi Trung Quốc

Samsung, LG bắt tay "đấu" các đối thủ tivi Trung Quốc

Quyết định sử dụng tấm nền OLED cho tivi từ "kình địch" LG của Samsung khắc họa rõ nét nguy cơ mà các hãng công nghệ Hàn Quốc gặp phải trước đối thủ Trung Quốc.

LG ra mắt Smart TV di động như vali, giá 1000 USD
LG ra mắt Smart TV di động như vali, giá 1000 USD

VOV.VN - Với số tiền 1000 USD, người dùng có thể mua cho mình một chiếc Smart TV di động mới được LG ra mắt, nơi nó có thể dễ dàng di chuyển như một chiếc vali xách tay.

LG ra mắt Smart TV di động như vali, giá 1000 USD

LG ra mắt Smart TV di động như vali, giá 1000 USD

VOV.VN - Với số tiền 1000 USD, người dùng có thể mua cho mình một chiếc Smart TV di động mới được LG ra mắt, nơi nó có thể dễ dàng di chuyển như một chiếc vali xách tay.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm