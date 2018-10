Liệu bạn có nằm trong số 30 triệu tài khoản Facebook bị hack?

Facebook cho biết, đợt tấn công cách đây hơn 2 tuần đã ảnh hưởng tới 30 triệu tài khoản người dùng, thấp hơn khoảng 20 triệu người so với ước tính trước đó.

Đợt tấn công hồi cuối tháng 9 vào Facebook đã có khoảng 30 triệu tài khoản người dùng bị ảnh hưởng. (Ảnh: The New York Times).

Khoảng 14 triệu người dùng (trong 30 triệu tài khoản bị ảnh hưởng) đã bị đánh cắp từ hồ sơ Facebook các dữ liệu được cụ thể như 15 người cuối cùng hoặc những thứ họ đã tìm kiếm trên Facebook và 10 địa điểm thực tế cuối cùng mà họ đã "đăng ký".

Các chi tiết cá nhân khác cũng được thu thập, như giới tính, tôn giáo, số điện thoại, địa chỉ email và các loại thiết bị máy tính được sử dụng để truy cập Facebook.

Facebook cam kết sẽ thông tin đầy đủ đến 30 triệu người dùng này trong thời gian tới. Một điểm đáng lưu ý là không có tài khoản nào bị khai thác thông qua ứng dụng liên kết như Messenger, Instagram hay WhatsApp. Không có dấu hiệu cho thấy tin tặc đã đăng tải thông tin gì sau khi truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng.

Theo Oren J. Falkowitz, Giám đốc điều hành Công ty an ninh mạng Khu vực An ninh 1 và cựu quan chức Cơ quan An ninh Quốc gia, việc tin tặc không đăng tải thông tin gì sau khi truy cập có thể có thể do Facebook không phải là động lực của họ. Tin tặc có thể chỉ sử dụng Facebook như một bàn đạp để thực hiện các cuộc tấn công khác.

"Kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin thu thập được để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi, một phương pháp được sử dụng để truy cập vào tài khoản tài chính, hồ sơ y tế hoặc các cơ sở dữ liệu cá nhân quan trọng khác", ông Falkowitz nói.

Để kiểm tra mình có nằm trong số 30 triệu tài khoản bị tin tặc tấn công hay không, người dùng có thể làm theo đường dẫn từ trung tâm trợ giúp của Facebook. Người dùng sẽ nhận được thông báo từ Facebook tại mục "Tài khoản của tôi có bị ảnh hưởng bởi các vấn đề bảo mật không?".

Facebook cũng cho biết, người dùng không cần phải đổi mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng bởi chưa có bất cứ báo cáo nào về việc tin tặc lấy được những thông tin trên. Người dùng cần hết sức cảnh giác về các email lừa đảo do thông tin liên quan đến số điện thoại, email bị lộ có thể đã được bán cho một số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của giới chuyên gia bảo mật, để bảo đảm an toàn thông tin của mình không bị lợi dụng vào mục đích khác, người dùng nên đổi mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu mạnh bao gồm chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và bật xác thực hai yếu tố.../. Facebook có thể bị phạt tới 1,63 tỷ USD do các vi phạm dữ liệu VOV.VN - EU đang cân nhắc việc áp phạt 1,63 tỷ USD đối với Facebook do vi phạm về dữ liệu mới nhất của khoảng 50 triệu tài khoản người dùng. Facebook bị tấn công: 3 điều cần làm ngay để bảo vệ tài khoản của mình VOV.VN - Ba điều cần làm để bảo vệ tài khoản của mình dù sau vụ Facebook bị tấn công và khoảng 50 triệu tài khoản người dùng bị chiếm đoạt thông tin.