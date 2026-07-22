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Mạng xã hội Facebook, Messenger và Instagram lại bị lỗi trên toàn cầu

Thứ Tư, 21:32, 22/07/2026
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VOV.VN - Các nền tảng mạng xã hội của Meta một lần nữa gặp trục trặc khiến nhiều người dùng Facebook, Messenger và Instagram không thể sử dụng ổn định trong tối 22/7.

Khoảng 20h30 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng phản ánh gặp khó khăn khi truy cập các dịch vụ mạng xã hội của Meta như Facebook, Messenger và Instagram. Đặc biệt với Messenger, trên cả phiên bản web và ứng dụng di động, tin nhắn rơi vào trạng thái “đang gửi” khiến việc trao đổi thông tin giữa bạn bè và các nhóm bị gián đoạn. Trong khi đó, tính năng gọi thoại và gọi video qua Messenger vẫn hoạt động bình thường.

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Người dùng báo cáo sự cố với các dịch vụ Meta trên phạm vi toàn cầu

Theo dữ liệu từ Downdetector - trang web chuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ trực tuyến - số lượng báo cáo lỗi đối với Facebook, Messenger và Instagram tăng mạnh từ khoảng 20h45 phút trước khi có dấu hiệu dần cải thiện. Người dùng trên ứng dụng di động đã có thể gửi tin nhắn trở lại, nhưng việc tin nhắn gửi đi vẫn rất chập chờn, trong khi phiên bản web vẫn ghi nhận hiện tượng treo khi gửi.

Meta liên tục gặp lỗi những ngày gần đây

Đến thời điểm sự cố dần được khắc phục, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân. Trước đó, các dịch vụ mạng xã hội chính của Meta đã nhiều lần gặp sự cố trên diện rộng. Mới đây, sự cố đã xảy ra vào rạng sáng ngày 19/7, nhưng có lẽ đỉnh điểm nhất là sự cố vào tối ngày 12/6 khi các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta gặp sự cố trên toàn cầu, khiến nhiều người không thể truy cập hoặc không tải được bảng tin, thậm chí một số tưởng rằng Facebook của mình đã bị hack.

Việc các nền tảng của Meta liên tiếp gặp sự cố trong thời gian ngắn khiến trải nghiệm của hàng triệu người dùng bị ảnh hưởng, đặc biệt với những người sử dụng Facebook và Messenger để liên lạc hoặc phục vụ công việc. Hiện chưa rõ các sự cố gần đây có liên quan đến cùng một nguyên nhân kỹ thuật hay không.

CTV Kiến An/VOV.VN
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