Facebook Messenger đã cho phép tin nhắn tự hủy sau 24 giờ

Tính năng mới cho phép người dùng Facebook Messenger trên di động gửi tin nhắn đến bất kỳ tài khoản nào và tự động xóa sau 24 giờ. Với tính năng tự hủy tin nhắn trên Messenger, bạn có thể thoải mái nhắn tin mà không cần lo lắng về việc thu hồi tin nhắn.

Thông báo xuất hiện khi ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video đoạn chat

Không dừng lại ở tính năng tin nhắn tự hủy, Facebook cũng cho biết: “Nếu phát hiện ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay video màn hình đoạn chat được mã hóa đầu cuối, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và những người trong đoạn chat đó”.

Cách bật chế độ tự hủy tin nhắn trên Messenger

Trước khi thực hiện kích hoạt tính năng mới, người dùng hãy kiểm tra và cập nhật ứng dụng Messenger trên thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất bằng cách truy cập vào các cửa hàng ứng dụng tương ứng của chúng. Với Android, người dùng cần vào Google Play Store, trong khi người dùng iOS sẽ cần vào App Store.

Sau khi cập nhật, hãy mở ứng dụng và truy cập vào tài khoản mà người dùng muốn nhắn tin tự hủy. Nhấp vào tên tài khoản đó ở phía trên để vào phần cài đặt. Tiếp theo, cuộn xuống và chọn mục Tin nhắn tự hủy.

Các bước mở tính năng tin nhắn tự hủy trên Facebook Messenger

Cuối cùng, chọn thời gian mà người dùng muốn tin nhắn tự hủy. Hiện tại, Messenger chỉ hỗ trợ tính năng này trong khoảng thời gian 24 giờ. Sau khi kích hoạt, tin nhắn sẽ tự động biến mất sau thời gian đã chọn.

Lưu ý: Khi muốn tắt tính năng này đi, người dùng cũng có thể truy cập các bước trên nhưng chọn Tắt thay vì khoảng thời gian 24 giờ. Ngoài ra, nếu ai đó chụp ảnh màn hình hoặc quay màn hình, thông báo sẽ hiển thị trong đoạn chat.

Cần lưu ý rằng với một số phiên bản Messenger cũ hơn, tin nhắn sẽ chỉ biến mất sau 24 giờ kể từ thời điểm người nhận xem tin nhắn.