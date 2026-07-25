Microsoft nâng cấp cơ chế kích hoạt Windows nhằm ngăn “dùng chùa”

Gần đây, Microsoft đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao bảo mật cho hệ điều hành Windows và các sản phẩm khác của mình. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc cải tiến xác thực Entra ID với mật khẩu mặc định. Đồng thời, công ty cũng giới thiệu các bản cập nhật bảo mật Windows được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm ngăn các hành vi sử dụng chiêu thức bẻ khóa.

Việc sử dụng Windows lậu sẽ khó hơn với cơ chế kích hoạt mới của Microsoft

Microsoft đã thông báo về việc tăng cường bảo mật cho quy trình kích hoạt Windows hàng loạt thông qua mô hình tin cậy dựa trên phần cứng mới cho dịch vụ KMS. Mang tên KMS Hardware-Secured, cải tiến này sẽ sử dụng xác thực dựa trên TPM để đảm bảo rằng các máy chủ KMS chỉ hoạt động trên phần cứng đáng tin cậy trước khi có thể kích hoạt các thiết bị Windows.

Nỗ lực chống các chiêu trò kích hoạt Windows lậu của Microsoft

Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quy trình kích hoạt Windows của Microsoft, khi các công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nhận dạng thiết bị, cấp phép phần mềm và lạm dụng quy trình kích hoạt.

KMS là công nghệ kích hoạt hàng loạt của Microsoft, được thiết kế cho các tổ chức cần kích hoạt số lượng lớn thiết bị Windows trên toàn mạng. Thay vì mỗi thiết bị kết nối riêng lẻ với máy chủ kích hoạt của Microsoft, máy chủ KMS trong môi trường doanh nghiệp sẽ xử lý các yêu cầu kích hoạt từ các thiết bị đủ điều kiện, giúp việc triển khai trở nên dễ dàng hơn.

Đã đến lúc siết chặt các hành vi vi phạm bản quyền

Theo Microsoft, tính năng KMS Hardware-Secured mới sẽ giải quyết các rủi ro từ các máy chủ KMS giả mạo hoặc sao chép, nơi kẻ xấu có thể lợi dụng để vượt qua các biện pháp kiểm soát kích hoạt. Bằng cách giới thiệu xác thực TPM, Microsoft cam kết rằng chỉ các máy chủ KMS đã được xác minh và chạy trên phần cứng an toàn mới có thể cấp phép kích hoạt Windows.

Với mô hình kích hoạt mới, máy chủ KMS sẽ sử dụng xác thực TPM để thiết lập danh tính phần cứng của nó, sau đó Microsoft sẽ xác minh xác thực này trước khi cho phép máy chủ kích hoạt các thiết bị Windows. TPM cũng xác nhận tính toàn vẹn của nền tảng, đảm bảo rằng máy chủ không bị xâm phạm. Sau khi quá trình xác minh hoàn tất, máy chủ KMS có thể an toàn xử lý các yêu cầu kích hoạt từ các thiết bị Windows trong tổ chức.

Cuối cùng, Microsoft đã xác nhận rằng chứng thực TPM sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với việc kích hoạt KMS được bảo mật bằng phần cứng trong bản phát hành Windows Server Long-Term Servicing Channel (LTSC) tiếp theo, có thể là Windows Server 2028. Do đó, công ty khuyến nghị các tổ chức nên bắt đầu chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi từ sớm.