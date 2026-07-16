Microsoft vừa vá 570 lỗ hổng trong Windows

Bản cập nhật Patch Tuesday tháng 7 mà Microsoft vừa phát hành cho Windows đã khắc phục 570 lỗ hổng, trong đó có 3 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (zero-day) đã bị khai thác hoặc công khai. Trước đó, bản cập nhật tháng 6 cũng đã ghi nhận số lượng lỗi lớn nhất từ trước đến nay với hơn 200 lỗi được vá.

Người dùng Windows được khuyến cáo cập nhật ngay bản vá bảo mật tháng 7/2026

Theo báo cáo từ BleepingComputer, các bản vá lỗi trong tháng này được phân loại như sau: 254 lỗ hổng leo thang đặc quyền, 17 lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật, 145 lỗ hổng thực thi mã từ xa, 102 lỗ hổng tiết lộ thông tin, 16 lỗ hổng giả mạo và 35 lỗ hổng từ chối dịch vụ. Trong số này, 59 lỗi được xếp hạng “nghiêm trọng”, bao gồm các lỗi thực thi mã từ xa, leo thang đặc quyền, bỏ qua bảo mật và giả mạo.

Các lỗ hổng quan trọng nhất trên Windows vừa được vá

Microsoft đã vá 3 lỗ hổng bảo mật zero-day trong bản cập nhật tháng 7. Lỗ hổng zero-day là những lỗi bảo mật nguy hiểm nhất, đã bị khai thác hoặc công khai trước khi có bản vá chính thức. Hai trong số ba lỗ hổng này đã bị khai thác tích cực, trong khi một lỗ hổng khác chỉ mới được công khai.

Lỗ hổng đầu tiên, có mã CVE-2026-56155, là một lỗi leo thang đặc quyền trong Active Directory Federation Services, cho phép kẻ tấn công nâng cao quyền hạn trên máy tính. Lỗ hổng thứ hai, CVE-2026-56164, cũng là một lỗi leo thang đặc quyền trong Microsoft SharePoint Server, cho phép kẻ tấn công trái phép leo thang quyền hạn do thiếu xác thực cho “chức năng quan trọng”. Phát hiện này được ghi nhận nhờ sự hợp tác của nhiều nhà nghiên cứu.

Lỗ hổng zero-day thứ ba, CVE-2026-50661, là một lỗi vượt qua bảo mật trong Windows BitLocker, cho phép kẻ tấn công có quyền truy cập vật lý vào dữ liệu được mã hóa. Lỗ hổng này đã được phát hiện bởi một nhà nghiên cứu ẩn danh.

Bản cập nhật Patch Tuesday thường được phát hành vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương (PT) vào thứ Ba tuần thứ hai của mỗi tháng. Người dùng sẽ nhận được các bản cập nhật này tự động, nhưng nên kiểm tra và cài đặt chúng càng sớm càng tốt. Để kiểm tra trạng thái cập nhật của PC, hãy vào Start > Settings > Windows Update > Check for Windows updates và cài đặt bản cập nhật mới nhất có sẵn.