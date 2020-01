Miễn phí đường dây nóng về dịch viêm phổi do virus corona

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận đường dây nóng 19003228 phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV).

Đường dây nóng phòng dịch viêm phổi do virus corona 19003228 của Bộ Y tế sẽ được hỗ trợ miễn, giảm giá cước gọi từ 00h00 ngày 1/2/2020.

Theo Cục Viễn thông, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đang diễn biến hết sức phức tạp. Để chủ dộng phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch 19003228. Đường dây nóng sẽ hoạt động 24/7 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT về việc hỗ trợ người dân tiếp cận đường dây nóng 19003228 phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Cục Viễn thông đề nghị doanh nghiệp viễn thông xem xét, hỗ trợ miễn, giảm giá cước gọi đến số dịch vụ 19003228 từ 00h00 ngày 1/2/2020 đến hết 23h59 ngày 3/4/2020.

Trước đó, người dân phản ánh khi gọi vào số đường dây nóng 19003228 thì cước phí tính là 5.000 đồng/phút. Độc giả cho rằng với mức phí như vậy là quá cao so trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên toàn cầu. Vụ Truyền thông, Bộ Y tế cũng xác nhận đúng là tổng đài đường dây nóng 19003228 hiện có mức phí 5.000 đồng/phút.