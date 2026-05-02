  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Một sai lầm phổ biến khiến router Wi-Fi nhanh hỏng hơn

Thứ Bảy, 07:00, 02/05/2026
VOV.VN - Router Wi-Fi là thiết bị hoạt động liên tục trong hầu hết gia đình nhưng lại ít được quan tâm đúng mức khiến chúng dễ rơi vào trạng thái hư hỏng.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến router Wi-Fi xuống cấp nhanh hơn nằm ở cách bố trí, mà cụ thể là đặt router trong môi trường không đảm bảo tản nhiệt.

Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ router Wi-Fi

Khác với nhiều thiết bị điện tử chỉ hoạt động theo nhu cầu, router Wi-Fi vận hành gần như 24/7. Trong quá trình này, các linh kiện bên trong như bộ xử lý và bộ phát sóng liên tục sinh nhiệt.

Nhiệt độ đóng vai trò quan trọng để router Wi-Fi duy trì kết nối ổn định

Trong điều kiện bình thường, nhiệt sẽ được phân tán ra môi trường xung quanh. Nhưng nếu đặt router ở nơi kín hoặc thiếu thông thoáng, nhiệt sẽ tích tụ và khiến thiết bị hoạt động ở mức nhiệt cao trong thời gian dài. Đây là điều phổ biến khi nhiều gia đình muốn đảm bảo tính thẩm mỹ, dẫn đến việc đặt router ở các vị trí khuất như trong tủ, sau TV hoặc sát tường.

Cách bố trí này làm hạn chế lưu thông không khí, khiến router khó tản nhiệt. Khi nhiệt độ tăng cao, người dùng có thể gặp một số sự cố như tốc độ Wi-Fi giảm không rõ nguyên nhân; kết nối chập chờn, mất ổn định; thiết bị nóng lên khi chạm vào; hay phải khởi động lại thường xuyên để khôi phục kết nối.

Bên cạnh đó, bụi bẩn cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt của router Wi-Fi. Khi tích tụ lâu ngày, bụi có thể bít các khe thông gió, khiến nhiệt không thể thoát ra ngoài hiệu quả. Trong môi trường vừa kín vừa nhiều bụi, nhiệt độ bên trong router có thể tăng cao hơn mức thiết kế, làm giảm tuổi thọ thiết bị.

Hãy đặt router Wi-Fi ở vị trí thông thoáng để đảm bảo chất lượng ổn định

Cách đảm bảo router Wi-Fi hoạt động ổn định

Để hạn chế tình trạng quá nhiệt và duy trì hiệu năng kết nối mạng ổn định, người dùng cần đảm bảo một số vấn đề với router W-Fi như dưới đây:

  • Đặt router ở nơi thông thoáng, tránh không gian kín hoàn toàn.
  • Không đặt gần các thiết bị tỏa nhiệt hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp.
  • Đảm bảo có khoảng trống xung quanh để không khí lưu thông.
  • Vệ sinh thiết bị định kỳ để tránh bụi bít khe tản nhiệt.

Ngoài ra, việc đặt router ở vị trí cao và trung tâm không gian không chỉ hỗ trợ tản nhiệt tốt hơn mà còn giúp tối ưu vùng phủ sóng Wi-Fi.

Router Wi-Fi đóng vai trò trung tâm trong hệ thống kết nối, nhưng lại dễ bị xem nhẹ sau khi lắp đặt. Một thay đổi nhỏ trong cách bố trí có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn và kéo dài thời gian sử dụng, tránh những chi phí thay thế không cần thiết.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Howtogeek
Tag: Wi-Fi router mạng không dây nhiệt độ kết nối internet
Router Wi-Fi phát xa gần 16km sắp trở thành hiện thực
Một số thủ thuật để tăng phạm vi hoạt động của router Wi-Fi
Có nên dùng giấy nhôm để cải thiện tín hiệu Wi-Fi tại nhà?
