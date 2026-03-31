Có nên dùng giấy nhôm để cải thiện tín hiệu Wi-Fi tại nhà?

Thứ Ba, 08:00, 31/03/2026
VOV.VN - Việc tối ưu hóa tín hiệu Wi-Fi trở thành một nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh ngày càng nhiều thiết bị có khả năng truy cập vào mạng không dây.

Một trong những giải pháp cải thiện tín hiệu Wi-Fi phổ biến được nhiều người áp dụng chính là sử dụng giấy nhôm để tăng cường tín hiệu Wi-Fi. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này có thực sự như những gì mà người dùng mong muốn?

Giấy bạc thực sự có thể cải thiện tín hiệu Wi-Fi

Mặc dù thường được gọi là giấy bạc thiếc, giấy nhôm thực chất là một vật liệu có khả năng phản xạ sóng radio rất cao. Để kiểm tra khả năng cải thiện tín hiệu Wi-Fi khi sử dụng giấy nhôm, một cây viết trên Pocket-lint đã mua hơn hơn 20 mét giấy nhôm và tiến hành thí nghiệm.

Tác giả đã dán giấy nhôm lên tường phía sau router (bộ định tuyến) với hy vọng rằng nó sẽ chuyển hướng tín hiệu Wi-Fi trở lại căn hộ của mình, thay vì để chúng “lãng phí” đi vào nhà hàng xóm.

Wi-Fi nhanh hơn nhờ giấy nhôm, nhưng độ trễ lại tăng

Kết quả thí nghiệm được đo bằng ứng dụng NetSpot cho thấy tốc độ tải xuống tăng từ 348,2 Mbps lên 550,4 Mbps, tương đương mức tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, tốc độ tải lên chỉ tăng nhẹ từ 21,9 Mbps lên 24,8 Mbps, trong khi độ trễ (ping) lại tăng từ 46 ms lên 58 ms. Mặc dù tốc độ tải xuống cải thiện rõ rệt, nhưng sự gia tăng độ trễ có thể ảnh hưởng đến những người cần độ phản xạ nhanh, đặc biệt là các game thủ chuyên nghiệp.

Nhưng các game thủ không nên sử dụng phương pháp này vì độ trễ tăng lên

Cây viết Pocket-lint nhận định rằng, mặc dù có sự khác biệt về tốc độ tải xuống, nhưng thực tế chỉ ra rằng không phải lúc nào cũng nhận thấy sự cải thiện rõ rệt trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Điều đó có thể do mạng internet của tác giả vốn đã ổn định.

Cuối cùng, tác giả nhấn mạnh rằng dù ý tưởng sử dụng giấy nhôm để tối ưu hóa tín hiệu Wi-Fi có cơ sở khoa học, nhưng việc thực hiện tại nhà có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi. Thay vào đó, những người nghiêm túc về việc cải thiện hiệu suất mạng nên đầu tư vào thiết bị router Wi-Fi và đường truyền chất lượng cao thay vì thử nghiệm với những vật liệu có sẵn trong nhà.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Pocket-lint
Quy tắc 30 cm giúp cải thiện mạng internet Wi-Fi không phải ai cũng biết

VOV.VN - Việc trang bị mạng internet Wi-Fi cho mọi căn phòng trong nhà có thể trở thành một thách thức lớn, đặc biệt là ở các căn hộ lớn hoặc những ngôi nhà có nhiều bức tường dày.

Kết nối mạng Wi-Fi có thể bị lợi dụng để theo dõi người dùng

VOV.VN - Kết nối mạng Wi-Fi có thể được dùng để theo dõi người dùng bí mật ngay cả khi họ không sử dụng mạng này, theo các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Karlsruhe, Đức.

Vì sao Wi-Fi đầy vạch nhưng mạng vẫn chậm?

VOV.VN - Nhiều người nhận thấy biểu tượng mạng Wi-Fi trên điện thoại hoặc máy tính luôn hiển thị đầy vạch, tín hiệu mạnh nhưng việc truy cập web vẫn chậm.

