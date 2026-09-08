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Một thao tác mất 2 phút có thể giúp Wi-Fi ổn định hơn

Thứ Ba, 07:00, 08/09/2026
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VOV.VN - Chỉ mất khoảng 2 phút, việc khởi động lại router định kỳ có thể giúp kết nối Wi-Fi ổn định hơn và giảm lỗi.

Router Wi-Fi là thiết bị quan trọng trong mỗi gia đình, hoạt động liên tục 24/7 để quản lý kết nối cho hàng loạt thiết bị như smartphone, laptop, Smart TV và nhiều thiết bị thông minh khác. Tuy nhiên, nhiều người thường không nghĩ đến việc bảo trì router cho đến khi gặp sự cố.

mot thao tac mat 2 phut co the giup wi-fi on dinh hon hinh anh 1
Mạng internet chậm chạp không nhất thiết do máy tính

Thực tế, router là một máy tính nhỏ nhưng mạnh mẽ, và giống như bất kỳ thiết bị nào khác, nó hoạt động hiệu quả hơn khi được khởi động lại định kỳ. Việc khởi động lại router mỗi tháng một lần được xem là một trong những cách đơn giản nhất để duy trì mạng gia đình nhanh và ổn định. Quá trình này giúp xóa bộ nhớ tích lũy, làm mới kết nối giữa các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ internet, đồng thời cho phép router chọn các kênh Wi-Fi ít bị tắc nghẽn hơn. Kết quả là, trải nghiệm trực tuyến mượt mà hơn với ít gián đoạn và tốc độ ổn định hơn.

Ngoài ra, khởi động lại router cũng là một biện pháp bảo mật quan trọng. Cả NSA và FBI đều khuyến nghị người dùng nên khởi động lại router như một cách để ngăn chặn phần mềm độc hại và xóa các kết nối tạm thời đáng ngờ. Kết hợp với việc cài đặt các bản cập nhật phần mềm và sử dụng mật khẩu mạnh, người dùng sẽ có một mạng gia đình an toàn hơn.

Cách khởi động lại router Wi-Fi

Khởi động lại router Wi-Fi thực tế là thao tác tương đối đơn giản, khi người dùng chỉ cần rút phích cắm, đợi từ 30 giây đến 1 phút để bộ nhớ được xóa hoàn toàn trước khi cắm lại. Nếu có modem riêng, hãy khởi động lại modem theo cách tương tự. Nhiều router hiện đại còn cho phép lên lịch khởi động lại tự động, giúp người dùng dễ dàng duy trì kết nối mà không cần phải nhớ thực hiện thủ công.

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Việc khởi động lại router Wi-Fi tương đối dễ dàng

Các dấu hiệu cho thấy router cần được khởi động lại bao gồm tốc độ internet chậm, Wi-Fi chập chờn hoặc các thiết bị thường xuyên mất kết nối. Nếu gặp phải những vấn đề này, hãy khởi động lại router ngay lập tức.

Việc khởi động lại router chỉ mất khoảng 2 phút nhưng mang lại lợi ích lớn cho mạng gia đình của người dùng. Hãy biến thói quen này thành một phần trong lịch trình hằng tháng để đảm bảo kết nối ổn định và an toàn cho mọi thiết bị trong nhà.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Engadget
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