Máy tính gặp sự cố mạng Wi-Fi, đừng bỏ qua điều này

Một khi máy tính không vào được mạng Wi-Fi, trước khi áp dụng các thủ thuật như điều chỉnh ăng-ten hay thay thế router cũ, người dùng đừng nên bỏ qua một yếu tố quan trọng là cổng USB mà họ sử dụng để kết nối với router Wi-Fi.

Cổng USB 3.0 có thể là nguyên nhân khiến kết nối Wi-Fi không ổn định

Theo một báo cáo từ Intel, không chỉ loại cổng USB mà người dùng cắm vào ảnh hưởng đến tốc độ kết nối, mà việc đặt thiết bị quá gần các thiết bị khác cũng có thể làm giảm hiệu suất. Trên nhiều máy tính hiện nay, người dùng có thể thấy cả cổng USB 2.0 và USB 3.0. Mặc dù USB 3.0 có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, nhưng không phải lúc nào nó cũng là lựa chọn tốt nhất cho router Wi-Fi, đặc biệt là khi người dùng sử dụng tần số 2.4GHz.

Lý do máy tính nên sử dụng USB 2.0 cho adapter Wi-Fi

Nếu kết nối qua adapter Wi-Fi sử dụng tần số 2.4GHz, việc sử dụng cổng USB 2.0 là lý tưởng. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiễu từ các thiết bị USB 3.0 có thể làm tăng độ nhiễu trong dải tần 2.4 - 2.5GHz, ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu không dây. Độ nhiễu này có thể phát sinh từ cổng USB, thiết bị kết nối hoặc cáp USB.

Để giảm thiểu nhiễu, người dùng nên chú ý đến loại cổng USB mà họ sử dụng. Cổng USB màu đen thường là USB 2.0, phù hợp cho kết nối 2.4GHz, trong khi cổng USB 3.0 sẽ hữu ích hơn cho mạng 5GHz. Ngoài ra, Intel khuyến cáo không nên đặt thiết bị không dây gần cổng USB 3.0 đang hoạt động, vì nhiễu có thể phát ra từ nhiều hướng.

Mặc dù có thể sử dụng cáp USB chống nhiễu để giảm thiểu vấn đề, việc di chuyển adapter Wi-Fi đến một cổng xa hơn cổng USB 3.0 có thể là giải pháp đơn giản hơn. Kết quả từ các thử nghiệm của Intel không chỉ áp dụng cho ổ cứng USB 3.0 mà còn ảnh hưởng đến adapter Wi-Fi và Bluetooth.