Một tính năng quen thuộc trên ô tô có thể tiết lộ thói quen sinh hoạt của bạn

Thứ Ba, 07:05, 17/03/2026
VOV.VN - Việc ô tô của bạn bị theo dõi hoặc bị bám theo về nhà là một nỗi lo đáng sợ, nhưng đó là điều có thể xảy ra bắt nguồn từ một tính năng quen thuộc trên chúng.

Trong khi chủ ô tô có thể cảnh giác với những người lạ, ít ai biết rằng chính tính năng trên lốp xe có thể phát ra tín hiệu theo dõi mà bản thân họ không hề hay biết. Đó chính là Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), một công nghệ được trang bị trên hầu hết các xe ô tô hiện đại nhằm đảm bảo an toàn cho người lái.

mot tinh nang quen thuoc tren o to co the tiet lo thoi quen sinh hoat cua ban hinh anh 1
Người lái ô tô có thể bị theo dõi từ xa bởi chính tính năng trên xe.

TPMS là tính năng giúp phát ra tín hiệu không dây liên tục từ mỗi lốp xe, với mục đích truyền đạt thông tin về áp suất lốp. Hệ thống này thường được hiển thị trên bảng điều khiển với biểu tượng màu vàng có dấu chấm than bên trong. Tuy nhiên, những tín hiệu không dây từ tính năng này có thể bị tội phạm thu nhận để theo dõi chuyển động của bạn.

Lốp xe ô tô có thể trở thành thiết bị theo dõi di động

Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại Viện mạng IMDEA ở Madrid, Tây Ban Nha thực hiện đã chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn từ TPMS. Nghiên cứu mang tên “Không thể che giấu bước chân của bạn: Suy luận mô hình chuyển động của ô tô từ các phép đo TPMS thụ động” sẽ được công bố trên tạp chí IEEE WONS vào năm 2026.

Trong nghiên cứu kéo dài 10 tuần, các nhà khoa học đã chế tạo các bộ thu sóng vô tuyến với chi phí dưới 100 USD mỗi thiết bị. Họ đã thu thập hơn 6 triệu tín hiệu TPMS từ hơn 20.000 ô tô, cho thấy rằng chỉ cần một thiết bị đơn giản, tội phạm có thể theo dõi tín hiệu đặc trưng mà lốp xe phát ra. Điều này có thể giúp họ xây dựng một mô hình về thói quen sinh hoạt của bạn, như thời gian đi làm, về nhà hay đi siêu thị.

mot tinh nang quen thuoc tren o to co the tiet lo thoi quen sinh hoat cua ban hinh anh 2
TPMS tưởng hữu ích nhưng chứa lỗ hổng nghiêm trọng

Nghiên cứu không chỉ làm sáng tỏ một phương thức mới mà tội phạm có thể theo dõi con người mà còn đặt ra thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà sản xuất ô tô. Những vụ việc theo dõi đã xảy ra mà không cần đến công nghệ phức tạp.

Theo dữ liệu từ Văn phòng nạn nhân tội phạm (OVC), hơn 3 triệu người ở Mỹ bị theo dõi mỗi năm, phần lớn do người quen gây ra. Vấn đề về TPMS càng làm gia tăng mối lo ngại về an toàn cá nhân, mở ra một con đường mới cho những kẻ theo dõi và tội phạm.

Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong
Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh) khiến xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong tại hiện trường.

Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh) khiến xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong tại hiện trường.

Tôi từ chối vay tiền của bố mẹ đẻ để mua ô tô, bị chồng nói là ích kỷ
Tôi từ chối vay tiền của bố mẹ đẻ để mua ô tô, bị chồng nói là ích kỷ

VOV.VN - Khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi cho một căn chung cư nên không phải lo chuyện nhà cửa. Thế nhưng gần đây, khi chồng muốn mua ô tô và đề nghị vay thêm tiền từ bố mẹ tôi, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh

Tôi từ chối vay tiền của bố mẹ đẻ để mua ô tô, bị chồng nói là ích kỷ

Tôi từ chối vay tiền của bố mẹ đẻ để mua ô tô, bị chồng nói là ích kỷ

VOV.VN - Khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi cho một căn chung cư nên không phải lo chuyện nhà cửa. Thế nhưng gần đây, khi chồng muốn mua ô tô và đề nghị vay thêm tiền từ bố mẹ tôi, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh

iOS 26 biến iPhone trở thành chìa khóa cho 33 thương hiệu ô tô
iOS 26 biến iPhone trở thành chìa khóa cho 33 thương hiệu ô tô

VOV.VN - Tại sự kiện ra mắt iOS 26, Apple đã công bố việc tích hợp 13 thương hiệu ô tô mới vào ứng dụng Wallet để người dùng mở khóa xe mà không cần chìa khóa truyền thống.

iOS 26 biến iPhone trở thành chìa khóa cho 33 thương hiệu ô tô

iOS 26 biến iPhone trở thành chìa khóa cho 33 thương hiệu ô tô

VOV.VN - Tại sự kiện ra mắt iOS 26, Apple đã công bố việc tích hợp 13 thương hiệu ô tô mới vào ứng dụng Wallet để người dùng mở khóa xe mà không cần chìa khóa truyền thống.

