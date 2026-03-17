Một tính năng quen thuộc trên ô tô có thể tiết lộ thói quen sinh hoạt của bạn

Trong khi chủ ô tô có thể cảnh giác với những người lạ, ít ai biết rằng chính tính năng trên lốp xe có thể phát ra tín hiệu theo dõi mà bản thân họ không hề hay biết. Đó chính là Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), một công nghệ được trang bị trên hầu hết các xe ô tô hiện đại nhằm đảm bảo an toàn cho người lái.

TPMS là tính năng giúp phát ra tín hiệu không dây liên tục từ mỗi lốp xe, với mục đích truyền đạt thông tin về áp suất lốp. Hệ thống này thường được hiển thị trên bảng điều khiển với biểu tượng màu vàng có dấu chấm than bên trong. Tuy nhiên, những tín hiệu không dây từ tính năng này có thể bị tội phạm thu nhận để theo dõi chuyển động của bạn.

Lốp xe ô tô có thể trở thành thiết bị theo dõi di động

Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại Viện mạng IMDEA ở Madrid, Tây Ban Nha thực hiện đã chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn từ TPMS. Nghiên cứu mang tên “Không thể che giấu bước chân của bạn: Suy luận mô hình chuyển động của ô tô từ các phép đo TPMS thụ động” sẽ được công bố trên tạp chí IEEE WONS vào năm 2026.

Trong nghiên cứu kéo dài 10 tuần, các nhà khoa học đã chế tạo các bộ thu sóng vô tuyến với chi phí dưới 100 USD mỗi thiết bị. Họ đã thu thập hơn 6 triệu tín hiệu TPMS từ hơn 20.000 ô tô, cho thấy rằng chỉ cần một thiết bị đơn giản, tội phạm có thể theo dõi tín hiệu đặc trưng mà lốp xe phát ra. Điều này có thể giúp họ xây dựng một mô hình về thói quen sinh hoạt của bạn, như thời gian đi làm, về nhà hay đi siêu thị.

TPMS tưởng hữu ích nhưng chứa lỗ hổng nghiêm trọng

Nghiên cứu không chỉ làm sáng tỏ một phương thức mới mà tội phạm có thể theo dõi con người mà còn đặt ra thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà sản xuất ô tô. Những vụ việc theo dõi đã xảy ra mà không cần đến công nghệ phức tạp.

Theo dữ liệu từ Văn phòng nạn nhân tội phạm (OVC), hơn 3 triệu người ở Mỹ bị theo dõi mỗi năm, phần lớn do người quen gây ra. Vấn đề về TPMS càng làm gia tăng mối lo ngại về an toàn cá nhân, mở ra một con đường mới cho những kẻ theo dõi và tội phạm.