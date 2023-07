Mỹ cảnh báo có thể đáp trả lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mới đây cho biết, Mỹ sẽ lắng nghe những lo ngại an ninh của Trung Quốc, song cũng có thể đáp trả mạnh mẽ lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ của nước này. Tuyên bố đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày nhằm cải thiện quan hệ hai nước.

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, do những tranh cãi về công nghệ, an ninh và các vấn đề gây căng thẳng khác. Lo ngại chính của Trung Quốc liên quan tới quyết định của Mỹ giới hạn quyền tiếp cận đối với chíp xử lý và công nghệ khác vì lý do an ninh.

Thiết bị bán dẫn được trưng bày tại 1 hội chợ thương mại dành cho ngành công nghiệp bán dẫn ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 29/6/2023. Ảnh: Reuters

3 ngày trước chuyến thăm của bà Yellen, Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát đối với việc xuất khẩu gali và germani - những kim loại được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn và tấm pin mặt trời.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, không có thoả thuận nào về các tranh chấp lớn hoặc kế hoạch cho hành động trong tương lai, song các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ liên lạc thường xuyên hơn. Mỹ sẽ mở các kênh để Trung Quốc có thể bày tỏ lo ngại.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã phục hồi lên 4,5% trong quý đầu tiên của năm 2023 từ mức 3% của năm ngoái, sau khi các biện pháp kiểm soát Covid-19 được dỡ bỏ. Tuy nhiên hoạt động của các doanh nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm tốc trong quý kết thúc vào tháng 6 vừa qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cáo buộc Mỹ tìm cách kìm hãm sự phát triển công nghiệp của nước này.