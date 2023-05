Mỹ đầu tư 140 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển AI

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/5 công bố khoản đầu tư 140 triệu USD cho việc nghiên cứu và phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ mới này đang bùng nổ.

Quỹ khoa học quốc gia Mỹ sẽ đầu tư 140 triệu USD cho việc thiết lập 7 Viện Nghiên cứu AI quốc gia mới, đưa tổng số các cơ sở nghiên cứu AI tại Mỹ lên 25. Các viện nghiên cứu này có mục đích phối hợp nỗ lực nghiên cứu và phát triển AI trong chính phủ liên bang, các ngành công nghiệp và đào tạo cao học.

Cùng với khoản viện trợ trên, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng cũng sẽ ban hành chỉ dẫn chính sách của chính quyền liên bang về sử dụng AI trong những tháng tới. Ngoài ra, các công ty phát triển AI như Google, Microsoft, và OpenAI cũng đã cam kết sẽ tham gia đánh giá công khai các hệ thống AI.

Các giám đốc điều hành của Alphabet, Anthropic, Microsoft và OpenAI ngày 4/5 sẽ có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, để thảo luận về AI, tầm quan trọng của sáng tạo có trách nhiệm cũng như việc giảm thiểu rủi ro và tổn hại tiềm năng.

AI đã bùng nổ trong thời gian qua. Các nhà xây dựng chính sách và quản lý đã bày tỏ quan ngại về việc kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể mang lại, bao gồm thông tin sai lệch, các hành vi lừa đảo và thu thập dữ liệu.

Hạ Nghị sỹ Yvett Clarke thuộc bang New York hôm 2/5 đã giới thiệu dự luật, yêu cầu các nhóm hoặc chiến dịch chính trị công bố việc sử dụng nội dung do AI tạo ra trong các quảng cáo chính trị. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa công bố quảng cáo đầu tiên của đảng này với nội dung do AI tạo dựng, sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden tuyên bố ra tranh cử nhiệm kỳ 2 tuần trước./.