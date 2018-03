Trong khuôn khổ giải thưởng thường niên “The Asset Triple A Digital Awards” của tạp chí The Asset, VIB đã vinh dự được vinh danh ở giải thưởng quan trọng nhất “Ngân hàng số của năm 2017” (Digital bank of the year 2017). Ngoài giải thưởng quan trọng này, Ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB được trao giải thưởng “Ứng dụng Ngân hàng di động có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam 2017” (Best retail mobile banking experience 2017). Đây là lần thứ hai VIB được The Asset vinh danh và cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được bình chọn trong hai năm liên tiếp.

Giải thưởng “Ngân hàng số của năm” và “Ứng dụng Ngân hàng di động có trải nghiệm khách hàng tốt nhất” là hai giải thưởng quan trọng nằm trong khuôn khổ giải thưởng “The Asset Triple A Digital Awards” của tạp chí The Asset, được đánh giá bởi hội đồng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong khu vực nhằm tôn vinh những tổ chức tài chính, công ty công nghệ đạt được thành tựu xuất sắc trong việc phát triển và đưa vào sử dụng ứng dụng kỹ thuật công nghệ số tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (bao gồm Nhật Bản và Úc). Các giải thưởng của The Asset được đánh giá minh bạch, theo quy trình nghiêm ngặt với những yêu cầu khắt khe và chỉ được trao cho các tổ chức và ngân hàng có thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng trong năm.

Giải thưởng “Ngân hàng số của năm 2017” và “Ứng dụng Ngân hàng di động có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam 2017” là sự ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của VIB trong việc tiên phong phát triển Ngân hàng số tại Việt Nam: VIB là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ mở tài khoản trực tuyến và cấp số tài khoản ngay cho khách hàng mà không cần ra chi nhánh Ngân hàng. VIB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong chú trọng phát triển Tiếp thị số (Digital Marketing) và coi đó là chìa khóa quan trọng để kết nối với khách hàng trong thời đại công nghệ số. Ngoài ra, VIB cũng được biết tới là một trong số ít các Ngân hàng nhận ra tầm quan trọng của các công ty Tài chính công nghệ (Fintech), những công ty được coi là cánh tay nối dài của Ngân hàng và cởi mở trong việc hợp tác, mở rộng khả năng cung ứng các dịch vụ sáng tạo và hiệu quả hơn. Ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực của VIB khi hợp tác với Fintech với hàng loạt các tính năng độc đáo nổi trội như: chuyển tiền ngay khi chat qua mạng xã hội hay mua vé máy bay nội địa và quốc tế dễ dàng và nhanh chóng./.