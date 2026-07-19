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Người dùng nói gì về độ bền của TV LG sau nhiều năm sử dụng?

Chủ Nhật, 07:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Dựa trên trải nghiệm mà TV LG thường được người dùng đánh giá có tuổi thọ khoảng 5 năm hoặc hơn, tùy cường độ sử dụng và cách bảo quản.

LG, công ty chiếm gần một nửa thị trường TV OLED toàn cầu, đã khẳng định vị thế của mình như một trong những thương hiệu Smart TV hàng đầu. Sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm của LG cho thấy đây là lựa chọn đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, với mức giá thường cao hơn so với nhiều thương hiệu khác, người dùng có lý do để mong muốn một sản phẩm có tuổi thọ lâu dài.

nguoi dung noi gi ve do ben cua tv lg sau nhieu nam su dung hinh anh 1
Trung bình tuổi thọ TV LG là khoảng 5 năm

Theo nhiều bài đăng trên Reddit, tuổi thọ trung bình của TV LG được ước tính khoảng 5 năm. Một người dùng đã chia sẻ rằng chiếc TV LG của họ hỏng sau 5,5 năm và khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, họ được cho biết rằng hầu hết các TV đều được thiết kế để hoạt động trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm đều có tuổi thọ như nhau. Một số người dùng đã báo cáo rằng TV LG của họ vẫn hoạt động tốt sau 10 năm, trong khi một số khác lại gặp sự cố chỉ sau 14 tháng sử dụng.

Đánh giá tuổi thọ TV LG từ các chuyên gia

RTINGS, một trang web chuyên đánh giá sản phẩm, đã tiến hành thử nghiệm lão hóa tăng tốc trên 24 mẫu TV LG và chỉ có một mẫu bị hỏng hoàn toàn, trong khi 8 mẫu gặp lỗi một phần. So với 23 mẫu TV Samsung, có 4 mẫu hỏng hoàn toàn và 6 mẫu lỗi một phần. Thương hiệu Hisense, thường được coi là lựa chọn giá rẻ, có kết quả tệ hơn với 5 mẫu hỏng hoàn toàn trong số 13 mẫu thử nghiệm.

Mặc dù nhiều người dùng cho rằng tuổi thọ trung bình 5 năm là chính xác, một số người đã gặp phải sự cố sớm. Một người dùng cho biết TV của họ xuất hiện hiện tượng nhấp nháy sau 3 năm và hỏng sau đó, trong khi một người khác gặp vấn đề tương tự chỉ sau một năm sử dụng. Ngoài ra, hiện tượng lưu ảnh (burn-in) trên màn hình OLED cũng là một vấn đề thường gặp, mặc dù một số người dùng đã sử dụng TV LG OLED lên đến 11 năm mà không gặp phải vấn đề này.

Hiện nay, LG đã cải tiến đáng kể các tấm nền OLED thế hệ mới nhằm giảm thiểu hiện tượng lưu ảnh. Mặc dù có thể gặp một số vấn đề nhỏ, người dùng có thể yên tâm rằng họ sẽ nhận được giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra cho một chiếc TV LG, dựa trên những đánh giá tích cực từ người dùng trực tuyến.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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