Nhà nổi có thể chịu được bão cấp 4 sẽ sớm trở thành hiện thực

The Advantaged mới đây ra thông báo nhận đặt hàng mô hình nhà nổi có thể chịu được bão cấp 4. Đây là sản phẩm của công ty khởi nghiệp Arkup và Yacht Charters & Sales (công ty sản xuất du thuyền lâu đời nhất ở Miami, Mỹ). Các nhà nổi được thiết kế bởi kiến trúc sư Koen Olthuis, người đi tiên phong trong khái niệm về nhà nổi. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 400m2 với 8 phòng chức năng và hai phòng tắm lớn. Giá bán lẻ cho mỗi căn nhà là 5 triệu USD. Các dinh thự nổi này cung cấp tầm nhìn 360 độ. Chúng đều sử dụng những công nghệ xanh tiên tiến nhất như pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, xử lý khí thải, công nghệ thủy lực. Nhà nổi có thể ngắt kết nối với đường cống và di chuyển nhờ hệ thống thu gom, lưu trữ và lọc nước mưa được trang bị sẵn. Do đó, nhà nổi có thể tùy ý di chuyển như những chiếc du thuyền điển hình. Trước nguy cơ mực nước biển tiếp tục dâng cao do biến đổi khí hậu, công nghệ nhà nổi đã sẵn sàng để bảo vệ con người, dù là bão cấp 4./.

