Nhiều phụ huynh đang khiến con tổn thương vì điện thoại

Việc sử dụng điện thoại đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu có con nhỏ, các bậc phụ huynh cần xem lại tần suất sử dụng điện thoại của họ.

Việc cha mẹ cứ dán mắt vào màn hình điện thoại tạo ra tâm lý không tốt đối với con nhỏ

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology đã khảo sát 600 trẻ vị thành niên tại Mỹ (độ tuổi từ 12 đến 17), cho thấy rằng những đứa trẻ có cha mẹ thường xuyên nhìn vào màn hình cảm thấy như bị bỏ rơi.

Theo nhà tâm lý học Don Grant, chuyên gia về nghiện ngập và thành viên của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA), con cái của những bậc phụ huynh nghiện sử dụng điện thoại có thể gặp khó khăn trong việc phát triển bản thân. Những trẻ em này thường thiếu tự tin, gặp khó khăn trong việc kết bạn và đối mặt với các vấn đề về tình cảm. Grant nhấn mạnh rằng việc cha mẹ nghiện điện thoại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự gắn bó của trẻ đến suốt đời.

Phụ huynh không rõ chứng nghiện điện thoại của bản thân

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các trang mạng xã hội thiết kế nhằm giữ chân người dùng, và cha mẹ cũng không miễn nhiễm với sự thao túng tâm lý này. Theo dữ liệu năm 2024 từ Trung tâm nghiên cứu Pew, gần một nửa số thiếu niên cho biết cha mẹ họ đôi khi bị phân tâm bởi điện thoại. Một khảo sát năm 2020 cho thấy chỉ 68% phụ huynh thừa nhận họ đôi khi bị phân tâm bởi điện thoại. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Ông Grant đã gặp nhiều phụ huynh tự hào về sự tham gia của họ trong các hoạt động của con cái, nhưng trẻ em lại cho biết rằng cha mẹ thường xuyên cúi đầu vào thiết bị của mình thay vì tương tác với chúng.

Hiện nay, các công ty truyền thông xã hội như Meta (Instagram, Facebook), TikTok và Google (YouTube) đang phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện cáo buộc gây ra tổn thương tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trớ trêu thay, trong một số trường hợp, chính cha mẹ lại là người đứng ra khởi kiện.

Vì vậy, nếu đã là phụ huynh của một đứa trẻ từ 12 đến 17 tuổi, hãy dừng lại và suy nghĩ về việc sử dụng điện thoại khi có con cái bên cạnh. Những việc chúng ta đang làm trên điện thoại thường có thể chờ đợi, trong khi sự hiện diện và tương tác giữa bạn với con cái là điều không thể thay thế.