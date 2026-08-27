Vì sao điện thoại hiện đại ngày càng khó nghe radio FM?

Mặc dù các dịch vụ phát trực tuyến ngày càng chiếm ưu thế trên điện thoại, radio FM (và cả AM) vẫn giữ một vị trí quan trọng trong nhịp sống hằng ngày, đặc biệt là trên những chiếc ô tô hoặc tiệm cắt tóc. Ngay cả khi đã trải qua giai đoạn suy giảm, vẫn có nhiều tin tức, âm nhạc và cuộc trò chuyện hấp dẫn được phát trên các đài FM công cộng. Đặc biệt hơn, người nghe có thể truy cập miễn phí mà không cần đăng ký.

Việc nghe radio FM trên điện thoại ngày càng khó thực hiện

Tuy nhiên, thực tế là hầu hết chúng ta không còn sử dụng đài FM đúng nghĩa. Nhiều người chỉ giữ lại chúng như một phần của bộ dụng cụ khẩn cấp. Trước đây, điện thoại là thiết bị lý tưởng để nghe đài FM, chỉ cần cắm tai nghe làm ăng-ten. Nhưng hiện nay, việc bắt sóng FM trên điện thoại trở nên khó khăn, mặc dù nhiều thiết bị vẫn có bộ dò đài. Ngành công nghiệp điện thoại di động dường như không ủng hộ việc phát sóng FM, và không có lời giải thích rõ ràng từ các nhà sản xuất về vấn đề này.

Nỗ lực cứu radio FM trên điện thoại thất bại

Vào năm 2013, Emmis Communications đã dẫn đầu một liên minh nhằm tích hợp khả năng truy cập FM vào smartphone thông qua ứng dụng NextRadio. Họ đã thuyết phục Sprint đưa NextRadio vào các thiết bị của mình với một khoản thanh toán hằng năm lên tới 15 triệu USD. Tuy nhiên, do nhu cầu từ khách hàng giảm sút, thỏa thuận này đã bị chấm dứt vào năm 2016. Emmis sau đó cố gắng hợp tác với các nhà sản xuất điện thoại như LG và Samsung, nhưng NextRadio đã ngừng hoạt động không lâu sau đó.

Giờ đây, khả năng thu sóng FM trên smartphone ngày càng bị hạn chế. Samsung chỉ cung cấp tính năng này cho một số khu vực nhất định. Một người dùng Galaxy S25 tại Hàn Quốc đã chia sẻ trên Reddit rằng họ có thể sử dụng ứng dụng radio, nhưng không thể ghi lại các chương trình phát sóng và phải sử dụng tai nghe USB-C đi kèm với điện thoại. Điều này cho thấy nhiều điện thoại Galaxy có thể đã bị vô hiệu hóa bộ thu sóng FM.

Sự phát triển của modem trong điện thoại cũng đã ảnh hưởng đến khả năng thu sóng FM. Qualcomm, một trong những nhà sản xuất chip di động hàng đầu, đã ra mắt hỗ trợ 5G vào năm 2019 với một bộ phận modem độc lập. Những cải tiến công nghệ đã dẫn đến việc lược bỏ bộ dò đài FM để ưu tiên cho khả năng phát trực tuyến tốt hơn trên 5G và Wi-Fi. Tuy nhiên, ở những khu vực có nguồn lực hạn chế, FM vẫn có thể xuất hiện như một lựa chọn khả thi.