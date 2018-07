Những mẫu loa không dây đáng chú ý năm 2018

Naim Mu-so Qb có âm thanh lớn, kiểu dáng thời trang, với âm bass tuyệt vời so với kích thước của nó và khả năng tách âm tốt cho một chiếc loa không dây. Orbitsound Dock E30 tích hợp tính năng Airsound giúp phân tán âm thanh rộng để lấp đầy gian phòng lớn. Tuy nhiên, kiểu dáng bên ngoài giống chiếc loa nhựa đồ cổ là một điểm yếu. Riva Arena với tính năng mids khiến âm thanh phát ra ấm áp, chất lượng tốt và hỗ trợ đầu 3,5mm phía sau cho phép có thêm thiết bị kết nối cùng, tuy nhiên giá pin của sản phẩm khá cao. Apple HomePod là một trong những mẫu loa thông minh được đánh giá cao trên thị trường hiện nay, với chất lượng âm thanh tuyệt vời, thiết kế hiện đại. Tiếc rằng, nó chỉ hoạt động với kho Apple Music. Libratone Zipp có hỗ trợ cả wifi và bluetooth, âm thanh cân bằng và sắc nét, nhưng thời lượng pin hơi yếu. B & O BeoPlay M3 được đánh giá là loa đa năng, đơn giản, mượt mà và giá cả phải chăng. Sonos One có hai màu đen và trắng, tiện ích dễ thiết lập, 6 micro để nghe liên tục các lệnh thoại và điều khiển cảm ứng tiện dụng. Wren Sound V5US AirPlay có thiết kế cong độc đáo, hiện đại, kiểu dáng thể thao. Sản phẩm mang đến âm thanh đầy đủ với âm trầm sâu, ngay cả ở âm lượng thấp. Libratone ZIPP AirPlay là một trong những dòng loa đa dạng màu sắc gồm đỏ, vàng, xanh dương. Bowers & Wilkins Zeppelin là một trong những loa AirPlay tốt nhất mang đến âm thanh tự nhiên, to và sống động. Giá của sản phẩm khá cao. GGMM M4 mang đến âm thanh có độ cao mạnh mẽ tuy nhiên âm bass trầm không ấm. GGMM E5 cung cấp âm thanh bass ấn tượng so với các dòng loa không dây cùng loại. Loa WS300 August thiết kế hiện đại, chắc chắn và giá cả phải chăng./.

