Những smartphone bị đánh giá thấp hơn giá trị thực trong năm qua

BlackBerry Key2 là điện thoại BlackBerry tốt nhất kể từ khi thương hiệu chuyển sang Android. Dù bàn phím vật lý vẫn có một số người nhất định ưa thích tuy nhiên không còn là xu hướng của đa số. (Ảnh: Android Authority). LG G7 ThinQ, cung cấp hầu hết mọi tính năng mong muốn trong một chiếc điện thoại cao cấp của LG, gồm camera phụ 16MP góc rộng, phần cứng âm thanh quad-DAC, giắc cắm tai nghe 3,5mm; chống nước, sạc không dây, nút Google Assistant và loa BoomBox thú vị. (Ảnh: Android Authority). Motorola One Phone ngoài những tính năng cao cấp, pin 5000 mAh cho phép thiết bị hoạt động liên tục trong 2 ngày, nhưng lại bị lu mờ bởi các thiết bị của Huawei và Xiaomi với giá thành rẻ. (Ảnh: Android Authority). Motorola Moto Z3 tuy bị đánh giá thấp trong năm 2018, nhưng công ty đã tuyên bố đây là sản phẩm đầu tiên có tính năng điện thoại 5G, nhờ một phụ kiện Moto Mod riêng vào năm 2019. (Ảnh: Android Authority). Nếu có một thương hiệu được biết đến với những chiếc smartphone bị đánh giá thấp, thì đó sẽ là Sony. Sony Xperia XZ2 là một trong số đó. (Ảnh: Android Authority). Sony Xperia XZ3 cũng không nằm ngoài số phận các smartphone cùng thương hiệu dù có chipset Snapdragon 845, RAM 4GB, camera chính 19MP f/2.0 với tốc độ siêu chậm 960fps, chống nước, USB Type-C. (Ảnh: Android Authority). LG V40 mặc dù gây chú ý bởi hệ thống 3 camera sau, tuy nhiên "xui" cho nó là ra mắt vào cùng thời điểm với flagship của các hãng như Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, Google Pixel 3 XL và Huawei Mate 20 Pro nên đơn giản là nó bị lãng quên. (Ảnh: Phone Arena). Nokia 7 Plus với thiết kế bằng nhôm đáng chú ý, thời lượng pin dài... nhưng lại được ra mắt cùng Nokia 8 Sirocco được đánh giá cao hơn. (Ảnh: Phone Arena). Asus Zenfone 5Q, tương tự như các sản phẩm của Nokia và Sony chưa bao giờ thực sự tìm cách thu hút sự quan tâm của người dùng, dù cho thiết kế cũng như tính năng của sản phẩm không tồi chút nào. (Ảnh: Phone Arena). HTC U12 + khá ấn tượng với thiết kế trong suốt phía sau, tuy nhiên so với cùng các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, thì HTC (nhà sản xuất smartphone Đài Loan) vẫn bị "thất thế". (Ảnh: Phone Arena). Apple iPhone XR có thể gây bất ngờ khi nằm trong danh sách này, tuy nhiên đây là một ví dụ hoàn hảo về việc bị đánh giá thấp hơn, nhưng tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, nhất là đối với các flagship cùng hãng ra mắt cùng thời điểm. (Ảnh: Phone Arena)./.

