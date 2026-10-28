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Nóng: MacBook Pro M6 ra mắt với giá bán từ 1.999 USD

Thứ Tư, 10:24, 28/10/2026
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VOV.VN - MacBook Pro M6 14 inch sẽ đặt trước từ 28/10 và giao hàng từ 6/11, trong khi bản 16 inch vẫn dùng chip M5 Pro hoặc M5 Max.

Theo thông tin từ Apple, MacBook Pro 14 inch mới mang lại hiệu suất đồ họa nhanh hơn 30% so với phiên bản sử dụng chip M5, đồng thời cải thiện khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) lên tới 25%. Sản phẩm cũng hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, trong khi vẫn duy trì thời lượng pin ấn tượng với thời gian sử dụng lên đến 24 giờ chỉ với một lần sạc.

nong macbook pro m6 ra mat voi gia ban tu 1.999 usd hinh anh 1
Thời lượng pin sử dụng của MacBook Pro mới có thể lên đến 24 giờ cho một lần sạc

Chip M6 trong MacBook Pro 14 inch mới được trang bị CPU 12 lõi và GPU 12 lõi, cùng với bộ xử lý Neural trong mỗi lõi. Bộ xử lý Neural kép 16 lõi và bộ nhớ hợp nhất nhanh hơn cũng góp phần nâng cao hiệu suất tổng thể của thiết bị. Apple cho biết, bộ xử lý Neural của chip M6 nhanh hơn 1,9 lần so với phiên bản trước, giúp tăng tốc đáng kể các tác vụ AI như tạo ảnh và nâng cấp độ phân giải.

Khi sử dụng Learning Module, MacBook Pro 14 inch M6 cung cấp thời gian phản hồi token đầu tiên nhanh hơn 1,3 lần và khả năng render trong Blender cũng nhanh hơn 1,3 lần so với model M5.

Các thông số phần cứng ấn tượng của MacBook Pro M6

MacBook Pro M6 mới có bộ nhớ RAM 16 GB mặc định, với tùy chọn nâng cấp lên 24 GB hoặc 32 GB có giá lần lượt là 200 USD và 400 USD. Dung lượng lưu trữ bắt đầu từ 1TB và có thể mở rộng lên 2TB với giá 500 USD, hoặc 4TB với giá 1.500 USD. Các tính năng nổi bật khác bao gồm màn hình Liquid Retina XDR với độ sáng tối đa lên đến 1.600 nit, camera Center Stage 12 MP và khả năng sạc nhanh hơn khi sử dụng bộ sạc 96W của Apple.

nong macbook pro m6 ra mat voi gia ban tu 1.999 usd hinh anh 2
Chip M6 giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của MacBook Pro mới

Ngoài ra, người dùng có thể nâng cấp màn hình với lớp phủ nano-texture tùy chọn để giảm độ chói và phản chiếu với giá 150 USD. Phiên bản màu Đen vũ trụ còn được trang bị lớp phủ anodized giúp che giấu dấu vân tay tốt hơn.

Về kết nối, MacBook Pro M6 mới có nhiều cổng và tùy chọn kết nối bao gồm HDMI, MagSafe 3, ba khe cắm Thunderbolt 4, đầu đọc thẻ SDXC và jack cắm âm thanh 3,5 mm. Tuy nhiên, người dùng đang cân nhắc mua phiên bản 16 inch lớn hơn sẽ vẫn phải sử dụng chip M5 Pro hoặc M5 Max thế hệ trước.

MacBook Pro M6 14 inch có giá khởi điểm 1.999 USD có hai màu sắc Đen không gian và Bạc. Người dùng sẽ đặt hàng trước vào ngày 28/10, nhưng thông tin từ Apple Store Việt Nam chỉ khuyến cáo người dùng chờ thêm thông tin về ngày đặt hàng và giao hàng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Engadget
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