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Smartphone Trung Quốc dùng RAM tái chế cho các mẫu điện thoại giá rẻ

Thứ Sáu, 07:00, 23/10/2026
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VOV.VN - Một số nhà sản xuất smartphone Trung Quốc dự định dùng RAM tái chế từ điện thoại 5-6 năm tuổi cho các mẫu giá rẻ.

Do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo dẫn đến thiếu hụt bộ nhớ, nhiều nhà sản xuất smartphone Trung Quốc được phát hiện sử dụng chip RAM tái chế từ các thiết bị điện tử đã qua sử dụng. Đây là động thái không phải vì các công ty này quan tâm đến vấn đề môi trường, mà mục đích là tiết kiệm chi phí và tăng cường sản lượng.

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RAM đã qua sử dụng sẽ khiến điện thoại hoạt động kém hơn

Theo báo cáo từ trang Wccftech, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang tái cấu hình linh kiện từ các mẫu điện thoại cũ để lắp ráp cho các mẫu mới hơn, đặc biệt là chip RAM. Một số công ty thậm chí dự định sử dụng RAM tái chế từ những chiếc smartphone đã ra đời từ 5 đến 6 năm trước cho các mẫu điện thoại cơ bản của họ.

RAM tái chế giúp "cứu" thị trường smartphone

Cơn sốt tái chế RAM này đã giúp nhiều nhà sản xuất khôi phục lại mục tiêu sản xuất, vốn đã bị cắt giảm mạnh vào đầu mùa hè do giá cả tăng cao trong bối cảnh nguồn cung sản phẩm LPDDR giảm mạnh. Mặc dù quy trình tái chế RAM khá đơn giản, bao gồm các bước tách rời, kiểm tra và hàn lại vào bo mạch mới, nhưng hiệu suất của các chip này thường bị suy giảm do tuổi đời của chúng.

Một ví dụ điển hình là khu chợ chuyên về tái chế RAM tại phố điện tử Hoa Cường Bắc (Trung Quốc), nơi giá của một milimét vuông chip RAM thế hệ cũ hiện cao hơn so với một tấm wafer TSMC N2 có kích thước tương tự, mặc dù việc sản xuất wafer TSMC N2 khó khăn hơn nhiều.

Không chỉ có các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc, mà nhiều ông lớn công nghệ cũng đang điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng linh kiện cũ. Tiêu biểu như Google đã thiết kế các bộ chuyển đổi phần cứng đặc biệt để kết nối các mô-đun DDR4 từ các máy chủ đã ngừng hoạt động với các máy chủ AI thế hệ mới của họ.

Được biết, các nhà sản xuất máy tính lớn như Lenovo, HP và Dell đã ký các thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp bộ nhớ cho nguồn cung năm 2027. Điều này khiến các nhà sản xuất smartphone dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường giao ngay, vì họ không có cơ chế dự phòng nào để giảm thiểu tác động của chu kỳ giá bộ nhớ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Wccftech
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