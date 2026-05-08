中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

One UI 8.5 mang những gì lên điện thoại Galaxy cũ?

Thứ Sáu, 07:00, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều điện thoại Galaxy đời cũ đã bắt đầu lên đời nhờ sự xuất hiện của One UI 8.5, bao gồm nhiều tính năng thú vị của dòng Galaxy S26 ra mắt tháng 2/2026.

Quá trình cập nhật đã được Samsung khởi động với loạt điện thoại Galaxy tại Hàn Quốc trước khi tiếp tục mở rộng One UI 8.5 đến các khu vực khác, tùy thuộc thị trường và kiểu máy.

one ui 8.5 mang nhung gi len dien thoai galaxy cu hinh anh 1
One UI 8.5 đã bắt đầu được triển khai chính thức sau nhiều tháng thử nghiệm

Ở thời điểm hiện tại, One UI 8.5 được phát hành cho các dòng Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, cùng với dòng Galaxy Tab S11 và Tab S10. Người dùng các thiết bị cao cấp đời cũ này sẽ được trải nghiệm những công cụ AI mới nhất của Samsung mà không cần phải nâng cấp phần cứng.

Những tính năng mới được triển khai đến điện thoại Galaxy cũ

One UI 8.5 mang đến nhiều công cụ giao tiếp và năng suất mới mà phiên bản One UI 8.0 không có. Các thiết bị đủ điều kiện sẽ được truy cập vào tính năng AI Call Screening, cho phép tự động trả lời các cuộc gọi từ số lạ, hỏi lý do cuộc gọi và hiển thị bản ghi âm trực tiếp để người dùng quyết định có nghe máy hay không. Một tính năng mới khác là Live voicemail, cho phép người dùng đọc tin nhắn trong thời gian thực khi chúng đang được ghi âm.

one ui 8.5 mang nhung gi len dien thoai galaxy cu hinh anh 2
Nhiều tính năng Galaxy S26 đã đến với điện thoại Galaxy cũ nhờ One UI 8.5

Samsung cũng giới thiệu tính năng Now Nudge trên bàn phím nhằm đề xuất các mục lịch, thông tin hữu ích hoặc hành động liên quan dựa trên cuộc trò chuyện hiện tại, giúp người dùng xử lý thông tin mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Bixby đã được nâng cấp với khả năng hoạt động độc lập hơn, cho phép thực hiện các tác vụ nhiều bước trên nhiều ứng dụng, như tìm kiếm một bức ảnh cụ thể và gửi email cho một người liên hệ.

Bản cập nhật cũng bổ sung các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI mới trong ứng dụng Creative Studio, cho phép người dùng nhập yêu cầu chỉnh sửa như thêm phông nền hoặc đối tượng. Tính năng Object Transfer cho phép di chuyển người hoặc đối tượng từ ảnh này sang ảnh khác trong thư viện ảnh.

Để tăng cường tính cá nhân hóa, bản cập nhật có tính năng AI Weather Effects, bổ sung hình nền động cho màn hình khóa dựa trên điều kiện thời tiết địa phương như mưa hoặc tuyết. Samsung lưu ý rằng tính khả dụng và hỗ trợ các tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, thị trường và kiểu máy.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tag: điện thoại Galaxy Samsung One UI 8.5 bản cập nhật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Samsung quyết lấy lại niềm tin của người hâm mộ với One UI 8.5
Samsung quyết lấy lại niềm tin của người hâm mộ với One UI 8.5

VOV.VN - Nếu là một trong những người dùng Samsung trải nghiệm One UI 7 mà không gặp vấn đề, có lẽ người dùng sẽ đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Samsung quyết lấy lại niềm tin của người hâm mộ với One UI 8.5

Samsung quyết lấy lại niềm tin của người hâm mộ với One UI 8.5

VOV.VN - Nếu là một trong những người dùng Samsung trải nghiệm One UI 7 mà không gặp vấn đề, có lẽ người dùng sẽ đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra
Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

VOV.VN - Trong khi Samsung đang hoàn thiện triển khai One UI 8.5 cho các điện thoại Galaxy của mình, hãng đã khởi động quá trình phát triển phiên bản One UI tiếp theo.

Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

VOV.VN - Trong khi Samsung đang hoàn thiện triển khai One UI 8.5 cho các điện thoại Galaxy của mình, hãng đã khởi động quá trình phát triển phiên bản One UI tiếp theo.

Người dùng điện thoại Galaxy sốt ruột chờ One UI 8
Người dùng điện thoại Galaxy sốt ruột chờ One UI 8

VOV.VN - Hơn 1 tháng kể từ khi Samsung triển khai One UI 8, tình trạng trì hoãn cập nhật đang trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người dùng điện thoại Galaxy.

Người dùng điện thoại Galaxy sốt ruột chờ One UI 8

Người dùng điện thoại Galaxy sốt ruột chờ One UI 8

VOV.VN - Hơn 1 tháng kể từ khi Samsung triển khai One UI 8, tình trạng trì hoãn cập nhật đang trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người dùng điện thoại Galaxy.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm