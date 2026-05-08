One UI 8.5 mang những gì lên điện thoại Galaxy cũ?

Quá trình cập nhật đã được Samsung khởi động với loạt điện thoại Galaxy tại Hàn Quốc trước khi tiếp tục mở rộng One UI 8.5 đến các khu vực khác, tùy thuộc thị trường và kiểu máy.

One UI 8.5 đã bắt đầu được triển khai chính thức sau nhiều tháng thử nghiệm

Ở thời điểm hiện tại, One UI 8.5 được phát hành cho các dòng Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, cùng với dòng Galaxy Tab S11 và Tab S10. Người dùng các thiết bị cao cấp đời cũ này sẽ được trải nghiệm những công cụ AI mới nhất của Samsung mà không cần phải nâng cấp phần cứng.

Những tính năng mới được triển khai đến điện thoại Galaxy cũ

One UI 8.5 mang đến nhiều công cụ giao tiếp và năng suất mới mà phiên bản One UI 8.0 không có. Các thiết bị đủ điều kiện sẽ được truy cập vào tính năng AI Call Screening, cho phép tự động trả lời các cuộc gọi từ số lạ, hỏi lý do cuộc gọi và hiển thị bản ghi âm trực tiếp để người dùng quyết định có nghe máy hay không. Một tính năng mới khác là Live voicemail, cho phép người dùng đọc tin nhắn trong thời gian thực khi chúng đang được ghi âm.

Nhiều tính năng Galaxy S26 đã đến với điện thoại Galaxy cũ nhờ One UI 8.5

Samsung cũng giới thiệu tính năng Now Nudge trên bàn phím nhằm đề xuất các mục lịch, thông tin hữu ích hoặc hành động liên quan dựa trên cuộc trò chuyện hiện tại, giúp người dùng xử lý thông tin mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Bixby đã được nâng cấp với khả năng hoạt động độc lập hơn, cho phép thực hiện các tác vụ nhiều bước trên nhiều ứng dụng, như tìm kiếm một bức ảnh cụ thể và gửi email cho một người liên hệ.

Bản cập nhật cũng bổ sung các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI mới trong ứng dụng Creative Studio, cho phép người dùng nhập yêu cầu chỉnh sửa như thêm phông nền hoặc đối tượng. Tính năng Object Transfer cho phép di chuyển người hoặc đối tượng từ ảnh này sang ảnh khác trong thư viện ảnh.

Để tăng cường tính cá nhân hóa, bản cập nhật có tính năng AI Weather Effects, bổ sung hình nền động cho màn hình khóa dựa trên điều kiện thời tiết địa phương như mưa hoặc tuyết. Samsung lưu ý rằng tính khả dụng và hỗ trợ các tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, thị trường và kiểu máy.