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Samsung bắt kịp đối thủ Trung Quốc với công nghệ pin silicon-carbon

Thứ Sáu, 07:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Samsung vừa giới thiệu loạt smartphone Galaxy đầu tiên của hãng sở hữu công nghệ pin silicon-carbon mà người tiêu dùng đã mong đợi từ rất lâu.

Việc áp dụng công nghệ pin silicon-carbon được xem là bước đi đáng chú ý của Samsung trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc đã áp dụng công nghệ này một thời gian dài. Điều này cũng tạo ra lợi thế cho nhà sản xuất Hàn Quốc trước Apple, đối thủ chính trên thị trường smartphone nhưng vẫn chưa áp dụng công nghệ pin này.

samsung bat kip doi thu trung quoc voi cong nghe pin silicon-carbon hinh anh 1
Cả ba sản phẩm gập mới của Samsung đều đi kèm công nghệ pin silicon-carbon

Khác với dòng Galaxy S26, Samsung đã quyết định tích hợp pin silicon-carbon vào tất cả các mẫu điện thoại gập mới nhất của mình, bao gồm Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8. Mặc dù không phải là những chiếc điện thoại Android đầu tiên sử dụng công nghệ này, nhưng sự chuyển mình của Samsung có thể tạo ra một cú sốc lớn trong ngành công nghiệp smartphone, có thể khiến các đối thủ Google và Apple phải suy nghĩ lại hướng đi của mình.

Lợi ích từ công nghệ pin silicon-carbon

Pin silicon-carbon có khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn, nhưng cũng có độ giãn nở lớn hơn so với pin truyền thống. Điều này khiến Samsung phải thận trọng trong việc giới thiệu công nghệ mới, nhất là khi công ty đã từng gặp phải sự cố nghiêm trọng với pin trong quá khứ, điển hình là vụ pin Galaxy Note 7 liên tục bốc cháy và buộc công ty phải khai tử sản xuất. Theo thông tin từ Samsung, công ty đã tìm ra cách tối ưu hóa pin silicon-carbon cho loạt sản phẩm gập mới nhất mà không làm giảm chất lượng.

samsung bat kip doi thu trung quoc voi cong nghe pin silicon-carbon hinh anh 2
Pin silicon-carbon giúp điện thoại có pin dung lượng lớn hơn mà vẫn duy trì độ mỏng nhẹ cần thiết

Việc trang bị pin silicon-carbon cho các thiết bị gập là một quyết định hợp lý, khi những sản phẩm này cần phải mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất cao, thời lượng pin dài và khả năng sạc nhanh. Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ sở hữu pin 5.000 mAh, cao hơn so với 4.400 mAh của Galaxy Z Fold 7, điều đó cho thấy sự cải tiến đáng kể về dung lượng.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng việc nâng cấp lên các mẫu điện thoại mới này sẽ tốn kém. Galaxy Z Fold 8 có giá khởi điểm 1.899,99 USD, trong khi Z Fold 8 Ultra có giá từ 2.099,99 USD. Đối với Galaxy Z Flip 8, giá khởi điểm là 1.199,99 USD, tăng 100 USD so với phiên bản trước.

Mặc dù mức tăng giá không quá lớn, nhưng người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua một trong những mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung để trải nghiệm công nghệ pin silicon-carbon.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
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