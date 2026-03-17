Samsung bất ngờ “khai tử” Galaxy Z TriFold chỉ sau 4 tháng

Theo báo cáo từ Hàn Quốc, Samsung dự kiến sẽ ngừng bán Galaxy Z TriFold tại thị trường nội địa vào ngày 17/3, chỉ 4 tháng sau khi sản phẩm này được giới thiệu ra thị trường. Tại Mỹ, tình hình có phần khác biệt khi Galaxy Z TriFold sẽ tiếp tục được bán cho đến khi lượng hàng hiện có được tiêu thụ hết, mặc dù nguồn cung có thể sẽ hạn chế.

Samsung âm thầm rút lui khỏi cuộc chơi smartphone gập ba?

Galaxy Z TriFold được định giá khoảng 2.899 USD và nổi bật với thiết kế gập ba độc đáo. Mặc dù nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, Samsung không có kế hoạch sản xuất hàng loạt cho mẫu điện thoại này. Thay vào đó, công ty đã phát hành sản phẩm theo từng đợt nhỏ, với mỗi đợt hàng nhanh chóng bán hết chỉ trong vài phút. Ước tính cho thấy mỗi lô hàng đầu tiên chỉ có khoảng 3.000 chiếc.

Galaxy Z TriFold chỉ là “bài test”?

Samsung cũng đã tránh sử dụng các phương thức tiếp thị truyền thống cho Galaxy Z TriFold, không gửi sản phẩm dùng thử cho các ấn phẩm lớn, điều này càng làm nổi bật tính chất thử nghiệm của thiết bị. Theo các nhà phân tích, Samsung coi Galaxy Z TriFold như một sản phẩm trình diễn công nghệ nhằm kiểm tra nhu cầu thực tế đối với thiết kế gập ba.

Mặc dù sản lượng hạn chế, Galaxy Z TriFold vẫn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ người tiêu dùng, với một số sản phẩm trên thị trường bán lại được rao bán với giá gần gấp 3 lần giá niêm yết. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao, bao gồm linh kiện đắt tiền và hệ thống bản lề phức tạp, đang gây áp lực lên lợi nhuận của Samsung.

Galaxy Z TriFold không chỉ là một sản phẩm thương mại mà còn là cơ hội cho các kỹ sư của Samsung nghiên cứu và phát triển các khái niệm phần cứng gập mới. Những bài học từ Galaxy Z TriFold có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm tương lai của công ty, trong bối cảnh công ty vẫn tiếp tục thống trị thị trường smartphone gập thông qua các dòng Galaxy Z Fold và Z Flip.

Với thông tin nói trên, nếu những người mong muốn sở hữu chiếc điện thoại gập ba độc đáo này cần hành động nhanh chóng trước khi sản phẩm biến mất khỏi thị trường.