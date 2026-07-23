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Samsung chính thức ra mắt kính thông minh tích hợp Gemini AI

Thứ Năm, 17:42, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu kính thông minh mới dựa trên nền tảng Android XR và AI Gemini tại sự kiện Galaxy Unpacked vừa diễn ra ở London, Anh.

Để khắc phục nhược điểm về thiết kế cồng kềnh của các thiết bị kính thông minh AR truyền thống, Samsung đã hợp tác với hai thương hiệu kính mắt nổi tiếng là Gentle Monster và Warby Parker, giúp tạo ra gọng kính phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày.

samsung chinh thuc ra mat kinh thong minh tich hop gemini ai hinh anh 1
Phiên bản Gentle Monster

Mẫu kính này được xây dựng trên nền tảng phần cứng Snapdragon AR1 Gen1 của Qualcomm, với thời lượng pin lên đến 9 giờ cho mỗi lần sạc. Hộp sạc đi kèm có khả năng cung cấp thêm 7 lần sạc đầy. Kính được trang bị camera tích hợp, giúp cung cấp ngữ cảnh hình ảnh cho AI, cho phép thiết bị nhận diện và xử lý môi trường xung quanh người dùng.

Kính thông minh Samsung có hai phiên bản

Samsung giới thiệu hai kiểu dáng kính thông minh khác nhau: phiên bản Gentle Monster với gọng kính đen mỏng và viền trên thẳng, trong khi phiên bản Warby Parker có gọng màu nâu với đường viền trên hơi cong. Cả hai mẫu kính đều được thiết kế nhẹ nhàng, ưu tiên sự thoải mái khi đeo nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu kính mắt để tối ưu hóa độ vừa vặn.

samsung chinh thuc ra mat kinh thong minh tich hop gemini ai hinh anh 2
Phiên bản Warby Parker

Về phần mềm, kính sử dụng trí tuệ nhân tạo Gemini của Google để thực hiện các tác vụ rảnh tay thông qua điều khiển bằng giọng nói, cảm ứng và cử chỉ. Camera tích hợp cho phép thực hiện nhiều tính năng AI đa phương thức, như quét bảng trắng và chuyển đổi văn bản thành ghi chú, cho phép cung cấp bản dịch thời gian thực và điều hướng dựa trên vị trí. Người dùng cũng có thể chia sẻ góc nhìn trực tiếp trong các cuộc gọi video hoặc để AI tóm tắt và đọc to các tin nhắn đến.

Khái niệm cốt lõi của sản phẩm này là định vị nó như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với kính thông minh của Meta, mang đến trợ lý AI ngay trong tầm nhìn của người dùng mà không cần phải liên tục lấy điện thoại ra. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa công bố giá cả hoặc ngày phát hành chính thức cho sản phẩm kính thông minh này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GizmoChina
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