Bắc Kinh ra mắt trạm robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đầu tiên thế giới



Cơ sở được thiết kế như 1 trung tâm chăm sóc cộng đồng này được xây dựng tại khu phố Vinh Hoa - nơi có tỷ lệ người cao tuổi cao ở Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh. Tại trạm chăm sóc thông minh này, robot được sử dụng để hỗ trợ người cao tuổi.

Theo ông Lý Trường Phong, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Công tác khu phố, nơi đây hiện có khoảng 13.000 cư dân từ 60 tuổi trở lên, chiếm hơn 20% dân số, có nơi lên đến 35%.

Trạm robot chăm sóc người cao tuổi thông minh ở Beijing E-Town - Ảnh: Bắc Kinh nhật báo

Cơ sở có 4 tầng, diện tích khoảng 1.100m2, chia làm 4 khu chức năng. Hơn 40 sản phẩm robot thông minh robot của 24 công ty đã được bố trí tại đây, tập trung vào 3 kịch bản chính, gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo phù hợp với người cao tuổi, hướng tới sự tích hợp sâu giữa công nghệ và chăm sóc người cao tuổi.

Trong đó, tầng 1 bố trí bếp ăn thông minh, trang bị hệ thống phục vụ hoàn toàn tự động, gồm robot nấu ăn, làm bánh và phục vụ đồ ăn. Khu vực chăm sóc trẻ em ở tầng hai được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ nhỏ.

Tầng 3 là khu vực tích hợp phục hồi chức năng, nghỉ ngơi giải trí và chăm sóc ban ngày, cung cấp dịch vụ vật lý trị liệu với robot massage và châm cứu, robot khung xương hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng, robot chơi cờ và pha trà giúp tăng thêm niềm vui cuộc sống cho người cao tuổi.

Nhà mẫu thân thiện với người cao tuổi được bố trí ở tầng 4, trang bị các sản phẩm hiện đại như xe lăn thông minh và robot đồng hành. Tại đây, còn có khu vực trải nghiệm vượt chướng ngại vật với chó robot, một hoạt động giải trí công nghệ cho người cao tuổi.

“Khác với các trạm chăm sóc người cao tuổi truyền thống, trạm này tích hợp các dịch vụ cơ bản, cải tạo phù hợp với người cao tuổi và các kịch bản sử dụng robot thành một thể thống nhất. Ý kiến ​​đóng góp của người cao tuổi sẽ được tiếp thu và chuyển đến doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy việc nâng cấp và cải tiến robot, đảm bảo sự vận hành trơn tru của các loại kịch bản”, bà Trương Lợi, phụ trách Phòng An sinh Xã hội khu phố Vinh Hoa cho biết.

Người máy chơi cờ với người cao tuổi ở trạm chăm sóc - Ảnh: CCTV

Ông Trương Văn Đông, người quản lý trạm robot thông tin thêm, cơ sở này dự kiến ​​sẽ đón hơn 300 lượt khách mỗi ngày. Trạm sẽ tổ chức các sự kiện tương tác thường xuyên và thu thập phản hồi góp ý để đảm bảo các dịch vụ nhắm đúng mục tiêu và dễ tiếp cận.

Trong tương lai, Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh sẽ sử dụng trạm dịch vụ này làm dự án thí điểm để tạo ra nhiều kịch bản ứng dụng chăm sóc người cao tuổi tiên tiến hơn về công nghệ, thúc đẩy việc ứng dụng sâu rộng công nghệ robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.