中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Samsung điều chỉnh chiến lược cho dòng sản phẩm Galaxy

Thứ Tư, 07:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple đang có kế hoạch thay đổi cách thức ra mắt iPhone, và điều này đã buộc Samsung phải điều chỉnh chiến lược cho dòng sản phẩm Galaxy của mình.

Phản ứng của Samsung diễn ra sau khi có các báo cáo cho biết Apple dự kiến chia việc ra mắt dòng iPhone thành hai mùa. Cụ thể, Apple sẽ giới thiệu các mẫu iPhone cao cấp vào mùa thu, trong khi các mẫu iPhone tiêu chuẩn và giá rẻ (dòng e) sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm sau.

samsung dieu chinh chien luoc cho dong san pham galaxy hinh anh 1
Samsung phải điều chỉnh lại chiến lược phát hành sản phẩm khi Apple thay đổi cách giới thiệu iPhone mới

Cách tiếp cận này cho phép Apple ưu tiên các mẫu đắt tiền trước, đồng thời duy trì đà bán hàng vào đầu năm với các thiết bị giá rẻ hơn. Lộ trình ra mắt sản phẩm của Apple cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng sang chu kỳ phát hành theo từng giai đoạn, vốn trở nên quan trọng khi dòng iPhone ngày càng mở rộng với nhiều mẫu mã và kiểu dáng mới.

Dưới đây là diễn biến thời gian dự kiến dựa trên các báo cáo hiện tại:

  • Mùa thu 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập đầu tiên của Apple.
  • Mùa xuân 2027: iPhone 18, iPhone 18e và có thể iPhone Air thế hệ thứ hai.
  • Mùa thu 2027: Dòng sản phẩm mở rộng, có thể lên đến 7 mẫu iPhone. Trong số này có một mẫu iPhone kỷ niệm được thiết kế lại với nhiều kính và gần như toàn màn hình.

Cấu trúc này cho phép Apple không chỉ ưu tiên tung ra các thiết bị cao cấp mà còn phân bổ nhu cầu hợp lý, tạo điều kiện cho việc giới thiệu các dòng sản phẩm mới như iPhone gập mà không làm quá tải một sự kiện duy nhất.

Kế hoạch ra mắt sản phẩm của Samsung

Trong khi đó, Samsung cũng đang chuẩn bị phản đòn với việc mở rộng dòng Galaxy S. Các báo cáo cho thấy dòng Galaxy S27 có thể bao gồm một mẫu thứ tư mang tên Galaxy S27 Pro, nằm giữa phiên bản Plus và Ultra. Mẫu Pro được đồn đoán sẽ giữ lại một số tính năng cao cấp, như phần cứng camera tiên tiến, nhưng sẽ loại bỏ một số yếu tố như bút S Pen nhằm tạo ra một phân khúc giá mới mà không thay thế hoàn toàn mẫu Ultra hiện có.

samsung dieu chinh chien luoc cho dong san pham galaxy hinh anh 2
Galaxy S27 Pro được xem là phiên bản không S Pen của Galaxy S27 Ultra

Cả Apple và Samsung đều đang hướng tới việc cung cấp nhiều lựa chọn hơn ở các mức giá khác nhau nhằm giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình. Về cơ bản, cả hai công ty hiện đang điều chỉnh chiến lược ra mắt sản phẩm để phù hợp với chu kỳ dài hơn, với nhiều thiết bị được tung ra trong suốt cả năm.

Sự thay đổi này không chỉ mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn mà còn khiến chu kỳ nâng cấp trở nên khó theo dõi hơn, khi các mẫu mới sẽ ra mắt vào những thời điểm khác nhau thay vì cùng một mùa rõ ràng. Động thái này là cần thiết khi thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn mà thời điểm ra mắt quan trọng không kém gì tính năng.

1_132.jpg

Tin đồn về thiết kế của iPhone 18 Pro

VOV.VN - Tin đồn về iPhone 18 Pro cho thấy thiết kế của sản phẩm sẽ tiếp tục không có nhiều thay đổi, nhưng điều này dường như không làm phiền quá nhiều người dùng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo MacObserver
Tag: Samsung Apple Galaxy S27 iPhone 18 smartphone
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thiết kế iPhone 18 Pro gây chú ý trước thềm ra mắt
Thiết kế iPhone 18 Pro gây chú ý trước thềm ra mắt

VOV.VN - Nhiều nguồn tin trong ngành gần đây đã tiết lộ thiết kế các mẫu iPhone 18 Pro, với điểm nhấn là camera đục lỗ nằm ở góc phía trên bên trái màn hình.

Thiết kế iPhone 18 Pro gây chú ý trước thềm ra mắt

Thiết kế iPhone 18 Pro gây chú ý trước thềm ra mắt

VOV.VN - Nhiều nguồn tin trong ngành gần đây đã tiết lộ thiết kế các mẫu iPhone 18 Pro, với điểm nhấn là camera đục lỗ nằm ở góc phía trên bên trái màn hình.

Samsung là “xương sống” trong sản xuất iPhone 17 và 18
Samsung là “xương sống” trong sản xuất iPhone 17 và 18

VOV.VN - Các báo cáo mới cho thấy Samsung đang giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất iPhone 17 và iPhone 18 mà Apple ra mắt năm sau.

Samsung là “xương sống” trong sản xuất iPhone 17 và 18

Samsung là “xương sống” trong sản xuất iPhone 17 và 18

VOV.VN - Các báo cáo mới cho thấy Samsung đang giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất iPhone 17 và iPhone 18 mà Apple ra mắt năm sau.

Lộ trình ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên của Apple
Lộ trình ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên của Apple

VOV.VN - Apple dự kiến sẽ ra mắt ba mẫu iPhone mới vào tháng 9 năm nay, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Lộ trình ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên của Apple

Lộ trình ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên của Apple

VOV.VN - Apple dự kiến sẽ ra mắt ba mẫu iPhone mới vào tháng 9 năm nay, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm