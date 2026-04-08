Samsung điều chỉnh chiến lược cho dòng sản phẩm Galaxy

Phản ứng của Samsung diễn ra sau khi có các báo cáo cho biết Apple dự kiến chia việc ra mắt dòng iPhone thành hai mùa. Cụ thể, Apple sẽ giới thiệu các mẫu iPhone cao cấp vào mùa thu, trong khi các mẫu iPhone tiêu chuẩn và giá rẻ (dòng e) sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Samsung phải điều chỉnh lại chiến lược phát hành sản phẩm khi Apple thay đổi cách giới thiệu iPhone mới

Cách tiếp cận này cho phép Apple ưu tiên các mẫu đắt tiền trước, đồng thời duy trì đà bán hàng vào đầu năm với các thiết bị giá rẻ hơn. Lộ trình ra mắt sản phẩm của Apple cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng sang chu kỳ phát hành theo từng giai đoạn, vốn trở nên quan trọng khi dòng iPhone ngày càng mở rộng với nhiều mẫu mã và kiểu dáng mới.

Dưới đây là diễn biến thời gian dự kiến dựa trên các báo cáo hiện tại:

Mùa thu 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập đầu tiên của Apple.

Mùa xuân 2027: iPhone 18, iPhone 18e và có thể iPhone Air thế hệ thứ hai.

Mùa thu 2027: Dòng sản phẩm mở rộng, có thể lên đến 7 mẫu iPhone. Trong số này có một mẫu iPhone kỷ niệm được thiết kế lại với nhiều kính và gần như toàn màn hình.

Cấu trúc này cho phép Apple không chỉ ưu tiên tung ra các thiết bị cao cấp mà còn phân bổ nhu cầu hợp lý, tạo điều kiện cho việc giới thiệu các dòng sản phẩm mới như iPhone gập mà không làm quá tải một sự kiện duy nhất.

Kế hoạch ra mắt sản phẩm của Samsung

Trong khi đó, Samsung cũng đang chuẩn bị phản đòn với việc mở rộng dòng Galaxy S. Các báo cáo cho thấy dòng Galaxy S27 có thể bao gồm một mẫu thứ tư mang tên Galaxy S27 Pro, nằm giữa phiên bản Plus và Ultra. Mẫu Pro được đồn đoán sẽ giữ lại một số tính năng cao cấp, như phần cứng camera tiên tiến, nhưng sẽ loại bỏ một số yếu tố như bút S Pen nhằm tạo ra một phân khúc giá mới mà không thay thế hoàn toàn mẫu Ultra hiện có.

Galaxy S27 Pro được xem là phiên bản không S Pen của Galaxy S27 Ultra

Cả Apple và Samsung đều đang hướng tới việc cung cấp nhiều lựa chọn hơn ở các mức giá khác nhau nhằm giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình. Về cơ bản, cả hai công ty hiện đang điều chỉnh chiến lược ra mắt sản phẩm để phù hợp với chu kỳ dài hơn, với nhiều thiết bị được tung ra trong suốt cả năm.

Sự thay đổi này không chỉ mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn mà còn khiến chu kỳ nâng cấp trở nên khó theo dõi hơn, khi các mẫu mới sẽ ra mắt vào những thời điểm khác nhau thay vì cùng một mùa rõ ràng. Động thái này là cần thiết khi thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn mà thời điểm ra mắt quan trọng không kém gì tính năng.