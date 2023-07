Hé lộ chi tiết dung lượng pin khủng trên iPhone 15 series

Theo báo cáo, kích thước pin của gia đình iPhone 15 sẽ được cung cấp cụ thể như sau: iPhone 15 là 3.877 mAh, iPhone 15 Plus là 4.912 mAh, iPhone 15 Pro là 3.650 mAh và iPhone 15 Pro Max là 4.852 mAh. Để so sánh, hãy lưu ý rằng iPhone 14 có pin 3.279 mAh, iPhone 14 Plus có pin 4.323 mAh, iPhone 14 Pro có pin 3.200 mAh và iPhone 14 Pro Max có pin 4.323 mAh.

Mức tăng trên rõ ràng là rất đáng kể, điều này sẽ dẫn đến việc các thiết bị của Apple đạt xếp hạng rất cao trong các bài kiểm tra pin. Đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone có thể đạt đến mức gần 5.000 mAh. Kết hợp với việc Apple sử dụng chip được thiết kế nội bộ với các tối ưu từ công ty, thời lượng pin trên tất cả các mẫu iPhone 15 sẽ rất nổi bật.

Các tin đồn trước đây cho biết, iPhone 15 series sẽ dày hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm, và điều này sẽ hoàn toàn hợp lý nếu chúng có pin lớn hơn.

Một tin đồn riêng đến từ mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho hay, bộ nhớ cơ bản của iPhone 15 Pro sẽ là 256 GB, tăng gấp đôi so với 128 GB hiện tại. Đây sẽ là một điểm khác biệt nữa giữa mẫu Pro và không phải Pro, vốn có mức khởi điểm giữ nguyên là 128 GB.