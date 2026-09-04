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Laptop Dell 14S có gì để thu hút sinh viên?

Thứ Sáu, 09:06, 04/09/2026
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VOV.VN - Dell đang chuẩn bị cho ra mắt phiên bản mới của dòng laptop Dell 14S, được trang bị CPU Intel Core Series 3 Wildcat Lake.

Dell 14S hứa hẹn sẽ có mức giá phải chăng hơn so với phiên bản laptop trước đó sử dụng CPU Intel Panther Lake. Mẫu máy mới sẽ được định danh là Dell 14S (DS14270).

laptop dell 14s co gi de thu hut sinh vien hinh anh 1
Dell 14S nhận được nhiều sự chú ý vì mức giá hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Người dùng có thể lựa chọn giữa hai tùy chọn CPU trên Dell 14S, gồm Intel Core i7-350 và Core i5-320. Bộ xử lý Core i7 sở hữu 6 lõi CPU, NPU với hiệu năng 17 TOPS và xung nhịp tối đa lên đến 4,8 GHz. Trong khi đó, Core i5-320 cũng có 6 lõi nhưng với NPU 16 TOPS và xung nhịp tối đa 4,6 GHz. Cả hai tùy chọn đều sử dụng card đồ họa tích hợp Intel iGPU.

Dell 14S cung cấp 2 tùy chọn màn hình 14 inch tỷ lệ 16:10 không cảm ứng. Màn hình cơ bản có độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, tần số quét 60 Hz và độ sáng 300 nits. Đối với những ai cần độ phân giải cao hơn, tùy chọn 2.880 x 1.800 pixel với độ sáng 450 nits và tần số quét 120 Hz sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Hạn chế người dùng phải chấp nhận trên Dell 14S

Tuy nhiên, cấu hình bộ nhớ RAM của Dell 14S không quá ấn tượng, với chỉ hai tùy chọn 8 GB và 16 GB bộ nhớ LPDDR5x-7467 tích hợp sẵn, không thể nâng cấp dễ dàng. Cả hai cấu hình đều hoạt động ở chế độ kênh đơn do hạn chế của Wildcat Lake. Về lưu trữ, máy chỉ có các ổ SSD M.2 PCIe NVMe với dung lượng 256 GB, 512 GB và 1 TB.

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Sản phẩm gây thất vọng ở dung lượng RAM chỉ 8 GB hoặc 16 GB khó nâng cấp

Khả năng kết nối của Dell 14S cũng khá đơn giản, bao gồm hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ DisplayPort và cấp nguồn, một cổng HDMI 1.4, một cổng USB-A và một jack cắm âm thanh 3.5 mm. Tùy thuộc vào cấu hình, máy có thể trang bị card Wi-Fi 6 Realtek tích hợp Bluetooth 5.3 hoặc giải pháp Wi-Fi 6E MediaTek tích hợp Bluetooth 5.4.

Dell 14S được trang bị pin tích hợp ba cell 61,2 Wh và bộ sạc USB-C 65 W. Máy cũng có cặp loa 2 W với âm thanh Dolby Atmos Core và webcam RGB 2 MP hoặc camera RGB+IR 2 MP, trong đó camera RGB+IR hỗ trợ xác thực sinh trắc học qua Windows Hello.

Với khung máy có độ dày từ 12,21 đến 13,50 mm và trọng lượng chỉ 1,15 kg, Dell 14S khá nhẹ so với các laptop 14 inch thông thường. Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là sự đa dạng về màu sắc, với 4 tùy chọn: Linen, Dusty Rose, Washed Denim và Velvet Green, thể hiện phong cách cá nhân của người dùng.

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Các màu sắc mà người dùng có thể lựa chọn

Dell 14S dự kiến sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ vào mùa thu năm nay, với mức giá sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt. Công ty cho biết chiếc laptop này được thiết kế để bổ sung cho dòng XPS 13, đồng thời dễ tiếp cận hơn với sinh viên, cùng mức giá thấp hơn đáng kể so với dòng XPS cao cấp.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo NotebookCheck
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