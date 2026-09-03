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Sau 7 thế hệ, Galaxy S27 vẫn mắc kẹt với sạc 25W

Thứ Năm, 07:00, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Samsung Galaxy S27 và S27+ được cho là tiếp tục giữ sạc 25W và 45W, dù nhiều đối thủ đã tăng tốc đáng kể.

Samsung có thể đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S27 với pin dung lượng lớn hơn, nhưng dường như công ty không có kế hoạch nâng cấp công nghệ sạc so với các mẫu tiền nhiệm, thậm chí rất nhiều năm. Điều này được thể hiện trong chứng nhận 3C mới từ Trung Quốc, nơi Galaxy S27 và S27+ sẽ giữ nguyên tốc độ sạc như các phiên bản trước đó.

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Galaxy S27 có thể ra mắt vào tháng 1/2027

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S27 (SM-S9520) sẽ có công suất sạc 25W, trong khi phiên bản S27+ (SM-S9560) sẽ duy trì công suất 45W. Điều này có nghĩa Galaxy S27 sẽ trở thành mẫu điện thoại thứ bảy liên tiếp không được nâng cấp khả năng sạc có dây, trong khi phiên bản Plus đã bị “kẹt” ở mức 45W kể từ khi Galaxy S22+ ra mắt vào năm 2022.

Galaxy S27 Pro sẽ xuất hiện với sạc nhanh 60W?

Hiện tại, thông tin về khả năng sạc của Galaxy S27 Pro và S27 Ultra vẫn chưa được công bố. Mặc dù Samsung đã giới thiệu sạc nhanh 60W cho Galaxy S26 Ultra trong năm nay, vẫn chưa rõ liệu phiên bản Pro có được trang bị công suất này hay không, hay sẽ tiếp tục giữ mức 45W để làm cho phiên bản Ultra trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sẽ có thiết kế camera mới với cụm hình chữ nhật và có thể được trang bị pin dung lượng lớn hơn, sử dụng công nghệ Si-C. Các thông tin rò rỉ cho biết dung lượng pin của Galaxy S27 Pro và S27 Ultra lần lượt là 5.200 mAh và 5.700 mAh, nhưng chưa có xác nhận chính thức. Trong khi đó, Galaxy S27 và S27+ có thể giữ nguyên thiết kế và dung lượng pin hiện tại, lần lượt là 4.300 mAh và 4.900 mAh.

Dự kiến, Galaxy S27 sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2027. Và nếu chứng nhận được thực hiện trong tháng 9 này, nhiều khả năng loạt sản phẩm mới sẽ ra mắt vào tháng 1/2027, giống như những gì Galaxy S25 đã làm vào năm 2025.

CTV Kiến An/VOV.VN
Theo SammyGuru
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