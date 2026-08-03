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Samsung thắng lớn khi Galaxy Z Fold8 chinh phục người dùng trẻ

Thứ Hai, 07:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Samsung cho biết hơn một nửa khách đặt trước Galaxy Z Fold8 thuộc nhóm khách hàng trẻ, cho thấy sức hút ngày càng lớn của smartphone màn hình gập.

Samsung tiếp tục đón tín hiệu tích cực với dòng smartphone gập mới khi Galaxy Z Fold8 được cho là đã rơi vào tình trạng “cháy hàng” trên cửa hàng trực tuyến của hãng. Theo SammyFans, tất cả tùy chọn màu sắc và dung lượng của mẫu máy này đều hiển thị trạng thái hết hàng chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

samsung thang lon khi galaxy z fold8 chinh phuc nguoi dung tre hinh anh 1
Galaxy Z Fold8 có doanh số bán hàng ấn tượng

Cụ thể, các phiên bản Galaxy Z Fold8 với nhiều mức dung lượng lưu trữ khác nhau đều không còn hàng để đặt mua trên Samsung.com tại một số thị trường. Điều đó cho thấy nhu cầu dành cho mẫu điện thoại gập mới đang vượt kỳ vọng ban đầu của hãng.

Động thái trên diễn ra không lâu sau khi Samsung công bố dòng Galaxy Z Fold8 tại sự kiện Galaxy Unpacked. Thiết bị được đánh giá là bản nâng cấp đáng chú ý của dòng Fold với thiết kế mỏng và nhẹ hơn, màn hình ngoài rộng hơn, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy, cùng nhiều tính năng AI mới trong One UI 9.

Samsung thắng lớn nhờ thiết kế thực dụng hơn

Việc Galaxy Z Fold8 liên tục hết hàng cũng phản ánh sức hút ngày càng lớn của phân khúc smartphone màn hình gập. Tại Ấn Độ, Samsung cho biết bộ ba Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 đã ghi nhận hơn 271.000 đơn đặt trước chỉ trong 72 giờ, nhanh hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Giới quan sát nhận định thành công bước đầu của Galaxy Z Fold8 đến từ việc Samsung thay đổi thiết kế theo hướng thực dụng hơn. Máy có trọng lượng khoảng 201 g, màn hình ngoài 5,5 inch với tỷ lệ mới giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn, trong khi màn hình chính 7,6 inch vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí. Ngoài ra, nếp gấp trên màn hình tiếp tục được cải thiện, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn.

Dù vậy, tình trạng “hết hàng” không đồng nghĩa Samsung đã bán hết toàn bộ số máy sản xuất. Trong nhiều trường hợp, trạng thái này chỉ phản ánh lượng hàng phân bổ cho đợt mở bán đầu tiên đã được đặt mua hết và khách hàng sẽ phải chờ lô hàng tiếp theo.

Galaxy Z Fold8 dự kiến bắt đầu giao đến tay khách hàng từ đầu tháng 8 này tại nhiều thị trường. Với tín hiệu khả quan từ doanh số đặt trước và tình trạng khan hàng ban đầu, mẫu smartphone gập mới được kỳ vọng sẽ giúp Samsung tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc smartphone màn hình gập trong năm 2026.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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