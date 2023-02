So sánh Samsung Galaxy S23 và Galaxy S22: Có nên nâng cấp hay không?

Các nhà sản xuất điện thoại có xu hướng tung ra một chiếc điện thoại mới mỗi năm, khiến nhiều người bỏ điện thoại cũ của họ để mua một mẫu mới hơn. Khi năm 2023 bước sang tháng thứ hai, đến lượt Samsung trình làng loạt điện thoại hàng đầu mới của mình. Cũng như những năm trước, Galaxy S23 sẽ có ba phiên bản. Một mẫu tiêu chuẩn, một mẫu "Plus" lớn hơn và một phiên bản "Ultra" cao cấp.

Tại Việt Nam, mẫu cấp cơ sở Galaxy S23 sẽ có giá khởi điểm là 22,99 triệu đồng, S23 Plus sẽ có giá khởi điểm là 26,99 triệu đồng và S23 Ultra sẽ có giá khởi điểm là 31,99 triệu đồng. So sánh với mức giá của năm ngoái, S23 có giá đắt hơn từ 1 triệu đồng. Dòng S23 có bốn màu: Phantom Black (đen bóng), Green (xanh lá), Cream (kem), and Lavender (tím nhạt).

Các phiên bản Ultra của dòng Galaxy S của Samsung được cho là điện thoại Android tốt nhất trong vài năm. Hãng công nghệ đến từ Hàn Quốc cung cấp các thông số kỹ thuật cực kỳ cao cấp với mức giá cao, nhưng mức giá đó dường như không làm nản lòng người mua. Theo Khảo sát của tờ SlashGear, hơn 40% số người được hỏi sẽ chọn Ultra khi mua thứ gì đó từ dòng S22. Bởi vì S23 và S23 Plus có chung phần lớn các thông số kỹ thuật và Ultra là một con quái vật hoàn toàn khác, nên chúng tôi sẽ xem xét cả hai một cách riêng biệt.

S23 và S23 Plus so với dòng S22 như thế nào?

Điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy là kích thước của các thế hệ không đổi. Giống như S22, S23 có màn hình 6,1 inch trong khi S22+ và S23 Plus đều có màn hình lên tới 6,6 inch. Cả hai đều sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X chạy ở tốc độ 120hz — giống như năm ngoái. Những chiếc điện thoại này thậm chí có cùng trọng lượng như những chiếc điện thoại tiền nhiệm của chúng.

Cụm máy ảnh là nơi bạn bắt đầu thấy một sự khác biệt nhỏ. S23 đã tăng vài megapixel trên camera selfie, từ 10 MP lên 12 MP. Ba camera chính ở mặt sau có vẻ giống như năm ngoái. Cả video 4K và 8K đều có thể được quay từ camera sau, trong khi mặt trước có thể quay 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây.

Pin của S23 đã tăng khoảng 200 mAh, mẫu tiêu chuẩn hiện có khả năng chứa 3.900 mAh và Plus có dung lượng 4.700 mAh. Mặc dù bạn có cùng tùy chọn RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB của năm ngoái, nhưng có thể cần thêm dung lượng cho bộ xử lý mới của thiết bị.

Bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 24nm được trang bị trong các mẫu máy năm nay vượt trội so hẳn với Snapdragon 778G được sử dụng ở S22 trên hầu hết các chỉ số (theo ChipGuider). Nó cũng được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, loại kính này có thể chịu va đập lớn hơn một chút so với Victus+ được sử dụng năm ngoái. Ngoài ra, cơ thể của S23 được bảo vệ bởi "áo giáp nhôm".

Còn các phiên bản Ultra thì sao?

Với S23 Ultra, Samsung cung cấp màn hình 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X Infinity-O QHD+ với tốc độ làm mới 120 Hz. Giống với hai phiên bản khác, bạn cũng sẽ nhận được một camera selfie 12 MP. Samsung tuyên bố rằng mặc dù nó đã giảm một vài megapixel so với đối với S22, camera selfie mới vẫn tiên tiến hơn và có khả năng quay ở tốc độ 60 khung hình / giây với Super HDR.

Ở mặt sau, bạn có một camera góc rộng 200 MP lấy nét tự động bằng laser, Ultrawide 12 MP và một cặp tele 10 MP có độ phân giải gần như gấp đôi so với phiên bản 2022. Một lần nữa, tính năng Zoom 100x tiếp tục có mặt trên bản Ultra. Các tùy chọn video bao gồm 4k và 8k với camera sau trong khi máy ảnh selfie có thể quay 4k ở tốc độ 60 khung hình/giây.

Dưới lớp vỏ là chip Nền tảng di động Snapdragon 8 Gen 2, đây là bản nâng cấp trên Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 được tìm thấy trong Ultra năm ngoái nhưng không phải là một bước nhảy vọt như ở các mẫu S23 cơ bản. RAM 8 GB là tiêu chuẩn và có thể nâng cấp lên 12 GB.

Model 8 GB đi kèm với dung lượng lưu trữ 256 GB. Nếu dùng 12 GB, bạn có thể chọn dung lượng lưu trữ 512 GB hoặc 1 TB. Giống như năm ngoái, S23 Ultra sở hữu pin 5.000 mAh và một chiếc bút Samsung S-Pen có khe cắm. Về khả năng chống rơi, S23 Ultra đã nhận được bản nâng cấp lên Victus 2 tương tự như các mẫu cơ bản.

Có đáng để “lên đời” hay không?

Đối với S23 và S23 Plus, mức tăng của bộ vi xử lý có vẻ như không quá tương đương với chi phí bỏ ra khi nâng cấp, ngay cả khi bạn được giảm giá một chút. Tương tự như những chiếc iPhone gần đây, có rất ít thay đổi giữa các thế hệ. Tất nhiên, dòng S23 có chip tốt hơn, nhưng tăng với hiệu suất nhỏ. Cấu hình của điện thoại không thực sự thay đổi. Việc tăng hiệu suất cũng đồng nghĩa với mức tiêu hao pin cao hơn. S23 có dung lượng pin lớn hơn, nhưng nhìn chung, rất có thể S22 sẽ có thời gian giữa các lần sạc lâu hơn một chút.

Rõ ràng, một bảng thông số kỹ thuật không nói lên toàn bộ câu chuyện. Các con chip trên cùng một nền tảng có thể có các thông số kỹ thuật cực kỳ khác nhau. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng, S23 Ultra dường như không xứng đáng. Có một bộ xử lý mới và một chút nâng cấp về camera ở mặt sau, nhưng đổi lại việc hạ cấp camera selfie. Nó không chỉ không phải là một bản nâng cấp với nhiều điểm khác biệt so với S22 Ultra mà còn có khả năng khoảng cách giữa bản Ultra và S23 cũng như S23 Plus cơ bản về thông số kỹ thuật đã được thu hẹp so với năm ngoái.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ được kiểm chứng khi khách hàng thực sự cầm trên tay một chiếc điện thoại mới ra mắt, nhưng hiện tại những người đã sở hữu S22 có thể xem xét việc chờ đợi thêm 1 năm nữa để “lên đời” thiết bị của mình. Đơn đặt hàng trước bắt đầu từ 2/2/2023 và điện thoại mới sẽ có mặt tại các cửa hàng bắt đầu từ ngày 17/2./.