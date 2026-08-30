Xiaomi khiến pin smartphone tầm trung trở nên khó tin

Cặp smartphone mới được Xiaomi tung ra nhằm thay thế cho Redmi Note 15 Pro năm ngoái và mang đến nhiều cải tiến, bao gồm pin dung lượng lớn hơn, sạc nhanh hơn và vi xử lý mới.

Xiaomi chào bán Redmi Note 17 Pro với giá từ 11,49 triệu đồng

Màn hình của Redmi Note 17 Pro vẫn giữ nguyên kích thước 6,83 inch với tấm nền OLED, độ phân giải 1.280 x 2.772 pixel và tần số quét 120 Hz. Màn hình hỗ trợ màu 12-bit, có thể đạt độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2.

Về cấu hình, thiết bị sử dụng chip Snapdragon 6s Gen 4, với tùy chọn RAM LPDDR4X 6 GB, 8 GB hoặc 12 GB, cùng bộ nhớ trong từ 128 GB đến 512 GB. Hầu hết các phiên bản sử dụng bộ nhớ UFS 3.1, trong khi phiên bản 128GB cơ bản sử dụng chuẩn UFS 2.2 chậm hơn.

Xiaomi không chỉ tập trung phần cứng Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro cũng được cải thiện khả năng chống nước và bụi với tiêu chuẩn IP66 và IP68, có thể chịu được độ sâu 3 mét trong 72 giờ. Tuy nhiên, phiên bản Pro không đạt tiêu chuẩn IP69K như phiên bản Pro Max. Thiết bị nặng 183,7 gram và có kích thước 164 x 75,4 x 7,9mm.

Mức dung lượng pin ấn tượng trên Remi Note 17 Pro

Đối với khả năng âm thanh, Redmi Note 17 Pro được trang bị loa stereo với công nghệ Dolby Atmos, cho phép tăng âm lượng lên tới 300%. Máy sử dụng Bluetooth 5.1 để kết nối không dây và không có jack cắm tai nghe 3.5mm.

Camera chính của điện thoại có độ phân giải 50 MP với tính năng chống rung quang học (OIS) và camera siêu rộng 8 MP. Đối với chụp ảnh selfie, thiết bị trang bị camera trước 16 MP.

Redmi Note 17 Pro chạy trên hệ điều hành HyperOS 3 và được cam kết hỗ trợ cập nhật bảo mật trong vòng 6 năm. Máy có năm cấu hình bộ nhớ khác nhau và có các tùy chọn màu sắc như Xanh da trời, Cam satin, Tím và Đen.

Đặc biệt, điện thoại được trang bị viên pin silicon-carbon 8.340 mAh, cho phép phát video liên tục lên tới 28 giờ chỉ với một lần sạc. Pin hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W và sạc ngược 22,5W. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng củ sạc GaN tương thích không được đi kèm trong hộp. Tại thị trường Việt Nam, giá khởi điểm của sản phẩm là khoảng 11,49 triệu đồng cho cấu hình 6/256 GB.