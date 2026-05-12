Tại sao điện thoại sạc chậm dù dùng cáp USB-C?

Nguyên nhân chính không phải vì điện thoại lỗi mà bắt nguồn từ việc công nghệ bên trong cáp USB-C không được chuẩn hóa, mặc dù chúng sử dụng chung một đầu nối USB Type-C. Về cơ bản, điều đó có nghĩa không phải tất cả cáp USB-C đều giống nhau.

Tiêu chuẩn USB-C rất quan trọng vì nó giúp các cổng và đầu nối trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần chú ý đến công suất đầu ra của cáp. USB-C có nhiều biến thể, từ USB-C 2.0 với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps, cho đến USB 3.2 Gen 1, Gen 2, Gen 2x2 và USB 4, hỗ trợ Power Delivery (PD) và Thunderbolt. USB-C PD cho phép sạc nhanh với công suất lên đến 100W ở một số cáp và tối đa 240W ở các cáp mới hơn.

Nhiều vấn đề với USB-C

Mỗi phiên bản USB-C có khả năng cung cấp công suất đầu ra khác nhau. Để sạc nhanh, người dùng cần ít nhất 18W. Đối với các thiết bị hiện đại, người dùng nên sử dụng bộ sạc và cáp có công suất từ 40W đến 65W, tùy thuộc vào yêu cầu của thiết bị. Nếu cáp không hỗ trợ công suất đầu ra cao, thiết bị sẽ không thể sạc nhanh, bất kể bộ chuyển đổi nguồn có cung cấp bao nhiêu điện.

Tuy đầu nối USB-C trông khá giống nhau, nhưng chúng chỉ đơn giản giúp kết nối cáp sạc và cáp dữ liệu giữa các thiết bị tương thích. Trong khi đó, chính những gì bên trong cáp mới ảnh hưởng đến khả năng truyền tải điện năng. Độ dày của dây dẫn bên trong quyết định giới hạn dữ liệu hoặc công suất. Dây có độ dày dây dẫn cao hơn có thể cản trở việc truyền tải điện năng, dẫn đến thời gian sạc chậm hơn. Chiều dài cáp cũng ảnh hưởng đến hiệu suất, với cáp dài hơn thường gặp phải điện trở lớn hơn.

Khả năng tương thích cũng là yếu tố quan trọng, trong đó tiêu chuẩn PD là cần thiết để đạt được công suất đầu ra cao. Nếu cáp không hỗ trợ PD, người dùng sẽ không thể sạc nhanh. Ngoài ra, nếu chọn cáp dữ liệu thay vì cáp ưu tiên truyền tải điện năng, tốc độ sạc cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cách chọn cáp sạc nhanh phù hợp điện thoại

Để chọn cáp USB-C phù hợp, người dùng nên đọc thông tin sản phẩm từ nhà sản xuất. Nếu không có thông tin rõ ràng, hãy tìm logo chứng nhận từ Diễn đàn các nhà sản xuất thiết bị USB (USB-IF) trên bao bì. Các cáp được chứng nhận đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết để đảm bảo hiệu suất cao.

Ngoài ra, người dùng cũng nên xem xét độ dày và chất liệu của cáp, cũng như sự hiện diện của chip e-Marked trong các cáp có công suất từ 60W trở lên. Chip này giúp kiểm soát an toàn, ngăn không cho dòng điện vượt quá khả năng chịu tải của cáp.

Tóm lại, nếu gặp khó khăn trong việc tìm thông tin về hỗ trợ PD hoặc thông số kỹ thuật của cáp USB-C, hoặc nếu cáp trông rẻ tiền, tốt hơn hết người dùng nên tránh xa. Có nhiều sự nhầm lẫn xung quanh USB-C, và nếu thiết bị không sạc nhanh, nguyên nhân có thể không phải do cáp mà do cổng USB-C không hỗ trợ sạc nhanh.