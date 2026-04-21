Thách thức đối với CEO mới của Apple

Thứ Ba, 11:52, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple chọn ông John Ternus, một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực phần cứng, làm CEO kế nhiệm ông Tim Cook trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple vừa công bố bổ nhiệm ông John Ternus, người đứng đầu bộ phận phần cứng lâu năm, làm CEO tiếp theo của tập đoàn này sau ông Tim Cook. Apple lựa chọn ông John Ternus - một người nội bộ khác - để dẫn dắt nhà sản xuất iPhone sau khi ông Tim Cook lãnh đạo công ty này bước vào một thế giới thay đổi mạnh mẽ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), một công nghệ mà Apple được cho là đã "chậm chân" trong việc ứng dụng.

Ông Tim Cook, một thiên tài về chuỗi cung ứng, đã giúp tăng giá trị thị trường của Apple thêm 3,6 nghìn tỷ USD trong 15 năm lãnh đạo, sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch điều hành khi ông John Ternus tiếp quản vị trí CEO vào ngày 1/9/2026.

thach thuc doi voi ceo moi cua apple hinh anh 1

Ông John Ternus gia nhập Apple năm 2001, đã đóng vai trò trung tâm trong việc hồi sinh các sản phẩm như Mac, vốn đã giành được thị phần từ máy tính cá nhân. Mặc dù ông giữ một hình ảnh khá kín đáo trước công chúng, nhưng ông đã tham gia sâu vào việc định hình các sản phẩm lớn nhất của Apple như iPad và AirPods.

Sự chuyển giao quyền lực giữa ông Tim Cook và ông John Ternus diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Apple.

Sau nhiều năm đứng đầu bảng xếp hạng các công ty có giá trị nhất, Apple đã mất ngôi vị quán quân vào tay nhà sản xuất chip AI Nvidia, khi các nhà đầu tư lo ngại về việc thiếu đổi mới trong công nghệ đang thay đổi cách mọi người làm việc, sáng tạo và tiếp nhận thông tin.

Việc tích hợp AI vào iPhone - sản phẩm tiêu dùng thành công nhất trong lịch sử - có thể là thách thức khó khăn nhất đối với ông John Ternus.

Mới đây, Apple đã đạt được thỏa thuận với đối thủ lâu năm trong lĩnh vực điện thoại thông minh, Google của Alphabet, để sử dụng Gemini của Google nhằm cải thiện trợ lý ảo Siri của mình.

Mặc dù đã giới thiệu một hình thức AI đến công chúng vào năm 2011 với Siri, Apple vẫn chưa có được một sản phẩm phần cứng hay phần mềm thành công nào tập trung vào các công nghệ AI mới, trong khi các đối thủ mới nổi như ChatGPT của OpenAI đã thu hút hàng trăm triệu người dùng.

Đặc biệt, Siri vẫn chưa trở thành một "tác nhân" - thuật ngữ mà các công ty AI sử dụng cho các hệ thống thực hiện các nhiệm vụ phức tạp giống như một trợ lý con người.

Ở tuổi 50, ông John Ternus bằng tuổi với ông Tim Cook khi ông tiếp quản vị trí CEO từ người đồng sáng lập Apple, Steve Jobs. Ông John Ternus sẽ phải đối phó với các đối thủ như Meta Platforms, Nvidia...

PV/VOV.VN (lược dịch)
Theo Reuters
