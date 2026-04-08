Vì sao CEO Apple Tim Cook khuyên hạn chế dùng iPhone?

Thứ Tư, 06:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Tim Cook của Apple đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý liên quan đến việc khuyên mọi người hạn chế sử dụng iPhone.

Ông Tim Cook cho biết, việc giảm thời gian sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử như iPhone sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người dùng. Ông nhấn mạnh rằng, thay vì lạm dụng thiết bị công nghệ, người dùng nên ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên.

Lời cảnh báo từ Tim Cook: Smartphone không nên chiếm cuộc sống của bạn

Theo một nghiên cứu của Common Sense Media, từ năm 2015 đến 2021, thanh thiếu niên tại Mỹ trong độ tuổi từ 13 đến 18 đã dành hơn 8 giờ mỗi ngày cho việc sử dụng màn hình. Thực tế này cho thấy, nhiều người chỉ có 47 giây không sử dụng thiết bị điện tử sau khi thức dậy. Điều này đặt ra câu hỏi về tác động của công nghệ đối với sức khỏe con người.

Khoa học ủng hộ ý kiến của Tim Cook

Việc nghiện điện thoại di động có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Một bài báo trên tạp chí Frontiers in Psychiatry chỉ ra rằng, việc sử dụng điện thoại quá mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm khó chịu về thể chất, trong khi những vấn đề nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến giảm chất lượng giấc ngủ và gia tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Vậy, chúng ta nên làm gì để giảm sự phụ thuộc vào điện thoại? Sử dụng điện thoại không phải là điều xấu, nhưng việc lạm dụng nó có thể gây hại. Một giải pháp khả thi là giảm thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về các hoạt động trên điện thoại và tìm cách quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Một số gợi ý bao gồm giới hạn việc sử dụng điện thoại cho các nhiệm vụ cụ thể, như đọc báo trên máy tính thay vì trên điện thoại, hoặc nghe nhạc bằng thiết bị khác. Ngoài ra, việc tập thể dục cũng được khuyến khích như một cách để giảm thời gian sử dụng điện thoại.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng, mọi người cần chủ động thay đổi thói quen để bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của mình trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ này.

CEO Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu

VOV.VN - CEO Tim Cook khẳng định chưa có kế hoạch rời ghế CEO và cam kết tiếp tục gắn bó với Apple trước cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo El Nacional
Tag: Tim Cook iPhone người dùng cảnh báo Apple
CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4
CEO Apple Tim Cook tiết lộ ngày ra mắt chính thức iPhone SE 4

VOV.VN - CEO Tim Cook của Apple vừa gây bất ngờ khi thông báo về việc ra mắt sản phẩm mới vào ngày 19/2 tới đây, có khả năng iPhone SE 4 là điểm nhấn của sự kiện.

CEO Apple Tim Cook làm tăng sự phấn khích với iPhone 17 Air
CEO Apple Tim Cook làm tăng sự phấn khích với iPhone 17 Air

VOV.VN - Apple dự kiến sẽ gây bất ngờ với thị trường smartphone trong năm 2025 khi ra mắt mẫu iPhone mới được cho là mang tên iPhone 17 Air.

Chuyến thăm của CEO Tim Cook và cơ hội mới cho ngành khoa học công nghệ
Chuyến thăm của CEO Tim Cook và cơ hội mới cho ngành khoa học công nghệ

VOV.VN - Ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Apple vừa có chuyến thăm Việt Nam 2 ngày, có cuộc làm việc với người đứng đầu chính phủ, cũng như gặp gỡ một số nhà phát triển phần mềm, nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện mang lại nhiều cơ hội và hy vọng hợp tác, tạo bước phát triển đột phá trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

