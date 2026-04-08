Vì sao CEO Apple Tim Cook khuyên hạn chế dùng iPhone?

Ông Tim Cook cho biết, việc giảm thời gian sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử như iPhone sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người dùng. Ông nhấn mạnh rằng, thay vì lạm dụng thiết bị công nghệ, người dùng nên ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên.

Lời cảnh báo từ Tim Cook: Smartphone không nên chiếm cuộc sống của bạn

Theo một nghiên cứu của Common Sense Media, từ năm 2015 đến 2021, thanh thiếu niên tại Mỹ trong độ tuổi từ 13 đến 18 đã dành hơn 8 giờ mỗi ngày cho việc sử dụng màn hình. Thực tế này cho thấy, nhiều người chỉ có 47 giây không sử dụng thiết bị điện tử sau khi thức dậy. Điều này đặt ra câu hỏi về tác động của công nghệ đối với sức khỏe con người.

Khoa học ủng hộ ý kiến của Tim Cook

Việc nghiện điện thoại di động có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Một bài báo trên tạp chí Frontiers in Psychiatry chỉ ra rằng, việc sử dụng điện thoại quá mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm khó chịu về thể chất, trong khi những vấn đề nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến giảm chất lượng giấc ngủ và gia tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Vậy, chúng ta nên làm gì để giảm sự phụ thuộc vào điện thoại? Sử dụng điện thoại không phải là điều xấu, nhưng việc lạm dụng nó có thể gây hại. Một giải pháp khả thi là giảm thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về các hoạt động trên điện thoại và tìm cách quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Một số gợi ý bao gồm giới hạn việc sử dụng điện thoại cho các nhiệm vụ cụ thể, như đọc báo trên máy tính thay vì trên điện thoại, hoặc nghe nhạc bằng thiết bị khác. Ngoài ra, việc tập thể dục cũng được khuyến khích như một cách để giảm thời gian sử dụng điện thoại.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng, mọi người cần chủ động thay đổi thói quen để bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của mình trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ này.