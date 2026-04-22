中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trường điện thoại nhiếp ảnh sôi động

Thứ Tư, 17:05, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính thức đưa Find X9 Ultra về Việt Nam vào ngày 5/5 tới, Oppo đang hoàn thiện dải sản phẩm flagship, hâm nóng cuộc đua nhiếp ảnh trên di động vốn đang gay gắt, đặc biệt về phần cứng quang học.

Sự xuất hiện của Find X9 Ultra được xem là một lời tuyên ngôn mạnh mẽ từ Oppo về việc lấy lại ngôi vương nhiếp ảnh di động sau thành công của dòng X9 trước đó. Thị trường Việt Nam, vốn luôn ưu tiên các dòng máy có khả năng chụp ảnh xuất sắc, đang đứng trước một bước ngoặt mới khi ranh giới giữa smartphone và máy ảnh chuyên dụng tiếp tục bị xóa nhòa.

Tuyên ngôn công nghệ nhiếp ảnh của Oppo

Trong sự kiện công bố ngày 22/4, Oppo đã tạo ra một "cú hích" lớn khi xác nhận đưa Find X9 Ultra ra mắt thị trường Việt Nam. Khác với các thế hệ trước, dòng Ultra năm nay là một tuyên ngôn về sức mạnh quang học thuần túy. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào hệ thống camera kép 200MP phối hợp cùng Hasselblad. Việc sử dụng cảm biến Sony LYT-901 thế hệ mới không chỉ tăng lượng ánh sáng thu vào thêm 10% mà còn kết hợp với công nghệ Phơi sáng ba tầng theo thời gian thực, giúp các tay máy chuyên nghiệp có thể thu được dải tương phản động xuất sắc ngay cả trong những điều kiện ánh sáng phức tạp nhất.

thi truong dien thoai nhiep anh soi dong hinh anh 1
Oppo Find X9 Ultra ra mắt với ống kính rời chuyên dụng.

Điểm đột phá thực sự nằm ở khả năng zoom quang học thực 10x được tích hợp trong một thân máy mỏng nhẹ. Để đạt được điều này, Oppo đã tái cấu trúc hệ thống thấu kính phản xạ, cho phép thu giữ chi tiết vật lý ở khoảng cách xa mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán nội suy kỹ thuật số. Điều này giúp Find X9 Ultra không còn là chiếc điện thoại có camera tốt, mà trở thành một máy ảnh chuyên nghiệp có khả năng nghe gọi thực thụ.

Cuộc đua nhiếp ảnh trên smartphone

Sự góp mặt của flagship Oppo đã khiến bức tranh nhiếp ảnh di động năm 2026 trở nên sôi động và phân hóa rõ rệt hơn. Nhìn vào các đối thủ cùng phân cấp, chúng ta thấy những triết lý công nghệ hoàn toàn khác biệt đang cùng tồn tại.

Samsung Galaxy S26 Ultra vẫn tiếp tục kiên trì với con đường "AI-First", nơi trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hạt nhân để tái tạo chi tiết và tối ưu hóa hậu kỳ ngay sau khi bấm máy. Trong khi đó, Xiaomi lại chọn cách thăng hoa cùng di sản Leica bằng việc tập trung vào độ tương phản sâu và những bộ lọc màu mang tính biểu tượng, biến mỗi bức ảnh thành một tác phẩm điện ảnh đầy hoài niệm.

Ở một thái cực khác, Huawei Pura 80 Ultra với hệ thống XMAGE tự chủ lại tập trung vào khả năng chinh phục bóng tối nhờ cảm biến RYYB và hệ thống thấu kính thay đổi khẩu độ vật lý cực kỳ linh hoạt.

Giữa những luồng tư duy đó, Oppo Find X9 Ultra chọn cho mình một vị thế riêng khi lấy sự chuẩn xác màu sắc của Hasselblad làm nền tảng và độ phân giải 200MP làm "vũ khí" để bảo tồn tối đa chi tiết vật lý.

thi truong dien thoai nhiep anh soi dong hinh anh 2
Hình ảnh minh hoạ hoạt động của cảm biến quang học trên Oppo Find X9 Ultra.

Khác với cách AI "vẽ" thêm chi tiết của các đối thủ, Oppo nỗ lực mang lại ảnh gốc sạch nhất, phục vụ tốt nhất cho mục đích hậu kỳ chuyên sâu của giới báo chí và nhiếp ảnh gia.

Phần cứng vượt trội

Không chỉ dừng lại ở cuộc đua thấu kính, Find X9 Ultra còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một thiết bị tác nghiệp thực thụ. Để gánh vác hệ thống camera tiêu tốn nhiều năng lượng, Oppo trang bị viên pin lên đến 7.050 mAh, một con số vượt xa tiêu chuẩn chung của các flagship hiện nay. Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đảm bảo rằng mọi thao tác từ lấy nét, chụp ảnh ProRAW đến dựng video 8K đều diễn ra mượt mà không độ trễ.

Khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt cũng được nâng cấp với chuẩn kháng nước IP69 và màn hình độ sáng 3.600 nit. Những trang bị này giúp các phóng viên hay người sáng tạo nội dung có thể làm việc dưới nắng gắt hay mưa tầm tã mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đặc biệt, sự xuất hiện của phím vật lý Snap Key hỗ trợ lấy nét nhanh càng khẳng định mục tiêu chinh phục người dùng chuyên nghiệp của hãng.

Tại Việt Nam, Find X9 Ultra được định vị ở phân khúc cao cấp nhất với mức giá dự kiến tương đương các dòng Ultra của Samsung hay Apple. Tuy nhiên, Oppo đã tung ra một chiến lược "tất tay" để chiếm lĩnh thị trường: tặng kèm bộ ống kính Tele Hasselblad Explorer trị giá 22 triệu đồng cho khách hàng đặt trước từ 22/4 đến 24/4. Đây là một bước đi chưa từng có tiền lệ, biến chiếc điện thoại thành một hệ máy ảnh mô-đun thực thụ.

Khi đặt lên bàn cân kinh tế, người dùng sẽ phải cân nhắc giữa chiếc bút S-Pen đa năng của Samsung hay hệ thống ống kính rời chuyên dụng của Oppo. Đây là một phép tính sòng phẳng khi Oppo không cạnh tranh bằng cách giảm giá, mà cạnh tranh bằng cách gia tăng giá trị phần cứng nhiếp ảnh đến mức tối đa.

Sự ra mắt của Oppo Find X9 Ultra chính là tín hiệu cho thấy kỷ nguyên nhiếp ảnh điện toán đang dịch chuyển sang kỷ nguyên của quang học thực thụ. Khi các hãng đã chạm đến giới hạn của thuật toán, họ buộc phải quay lại đầu tư vào thấu kính và cảm biến để tạo ra sự khác biệt. Với sự đầu tư bài bản và bộ quà tặng mang tính chiến lược, Find X9 Ultra đang nắm giữ những quân bài quan trọng để dẫn đầu trong cuộc chơi đầy tham vọng này, mở ra một chương mới cho sự sáng tạo hình ảnh ngay trên lòng bàn tay.

CTV Huy Minh/VOV.VN
Tag: Oppo Find X9 Ultra Việt Nam sản phẩm flagship nhiếp ảnh di động
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Nokia và Oppo đã ký thỏa thuận cấp phép chéo bằng sáng chế kéo dài nhiều năm bao gồm các bằng sáng chế thiết yếu về tiêu chuẩn 5G.

VOV.VN - Sau những tin đồn, OPPO đã chính thức ra mắt OPPO A2 Pro - thành viên smartphone tiếp theo trong dòng A - với màn hình cong đẹp mắt.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm