Thị trường điện thoại nhiếp ảnh sôi động

Sự xuất hiện của Find X9 Ultra được xem là một lời tuyên ngôn mạnh mẽ từ Oppo về việc lấy lại ngôi vương nhiếp ảnh di động sau thành công của dòng X9 trước đó. Thị trường Việt Nam, vốn luôn ưu tiên các dòng máy có khả năng chụp ảnh xuất sắc, đang đứng trước một bước ngoặt mới khi ranh giới giữa smartphone và máy ảnh chuyên dụng tiếp tục bị xóa nhòa.

Tuyên ngôn công nghệ nhiếp ảnh của Oppo

Trong sự kiện công bố ngày 22/4, Oppo đã tạo ra một "cú hích" lớn khi xác nhận đưa Find X9 Ultra ra mắt thị trường Việt Nam. Khác với các thế hệ trước, dòng Ultra năm nay là một tuyên ngôn về sức mạnh quang học thuần túy. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào hệ thống camera kép 200MP phối hợp cùng Hasselblad. Việc sử dụng cảm biến Sony LYT-901 thế hệ mới không chỉ tăng lượng ánh sáng thu vào thêm 10% mà còn kết hợp với công nghệ Phơi sáng ba tầng theo thời gian thực, giúp các tay máy chuyên nghiệp có thể thu được dải tương phản động xuất sắc ngay cả trong những điều kiện ánh sáng phức tạp nhất.

Oppo Find X9 Ultra ra mắt với ống kính rời chuyên dụng.

Điểm đột phá thực sự nằm ở khả năng zoom quang học thực 10x được tích hợp trong một thân máy mỏng nhẹ. Để đạt được điều này, Oppo đã tái cấu trúc hệ thống thấu kính phản xạ, cho phép thu giữ chi tiết vật lý ở khoảng cách xa mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán nội suy kỹ thuật số. Điều này giúp Find X9 Ultra không còn là chiếc điện thoại có camera tốt, mà trở thành một máy ảnh chuyên nghiệp có khả năng nghe gọi thực thụ.

Cuộc đua nhiếp ảnh trên smartphone

Sự góp mặt của flagship Oppo đã khiến bức tranh nhiếp ảnh di động năm 2026 trở nên sôi động và phân hóa rõ rệt hơn. Nhìn vào các đối thủ cùng phân cấp, chúng ta thấy những triết lý công nghệ hoàn toàn khác biệt đang cùng tồn tại.

Samsung Galaxy S26 Ultra vẫn tiếp tục kiên trì với con đường "AI-First", nơi trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hạt nhân để tái tạo chi tiết và tối ưu hóa hậu kỳ ngay sau khi bấm máy. Trong khi đó, Xiaomi lại chọn cách thăng hoa cùng di sản Leica bằng việc tập trung vào độ tương phản sâu và những bộ lọc màu mang tính biểu tượng, biến mỗi bức ảnh thành một tác phẩm điện ảnh đầy hoài niệm.

Ở một thái cực khác, Huawei Pura 80 Ultra với hệ thống XMAGE tự chủ lại tập trung vào khả năng chinh phục bóng tối nhờ cảm biến RYYB và hệ thống thấu kính thay đổi khẩu độ vật lý cực kỳ linh hoạt.

Giữa những luồng tư duy đó, Oppo Find X9 Ultra chọn cho mình một vị thế riêng khi lấy sự chuẩn xác màu sắc của Hasselblad làm nền tảng và độ phân giải 200MP làm "vũ khí" để bảo tồn tối đa chi tiết vật lý.

Hình ảnh minh hoạ hoạt động của cảm biến quang học trên Oppo Find X9 Ultra.

Khác với cách AI "vẽ" thêm chi tiết của các đối thủ, Oppo nỗ lực mang lại ảnh gốc sạch nhất, phục vụ tốt nhất cho mục đích hậu kỳ chuyên sâu của giới báo chí và nhiếp ảnh gia.

Phần cứng vượt trội

Không chỉ dừng lại ở cuộc đua thấu kính, Find X9 Ultra còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một thiết bị tác nghiệp thực thụ. Để gánh vác hệ thống camera tiêu tốn nhiều năng lượng, Oppo trang bị viên pin lên đến 7.050 mAh, một con số vượt xa tiêu chuẩn chung của các flagship hiện nay. Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đảm bảo rằng mọi thao tác từ lấy nét, chụp ảnh ProRAW đến dựng video 8K đều diễn ra mượt mà không độ trễ.

Khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt cũng được nâng cấp với chuẩn kháng nước IP69 và màn hình độ sáng 3.600 nit. Những trang bị này giúp các phóng viên hay người sáng tạo nội dung có thể làm việc dưới nắng gắt hay mưa tầm tã mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đặc biệt, sự xuất hiện của phím vật lý Snap Key hỗ trợ lấy nét nhanh càng khẳng định mục tiêu chinh phục người dùng chuyên nghiệp của hãng.

Tại Việt Nam, Find X9 Ultra được định vị ở phân khúc cao cấp nhất với mức giá dự kiến tương đương các dòng Ultra của Samsung hay Apple. Tuy nhiên, Oppo đã tung ra một chiến lược "tất tay" để chiếm lĩnh thị trường: tặng kèm bộ ống kính Tele Hasselblad Explorer trị giá 22 triệu đồng cho khách hàng đặt trước từ 22/4 đến 24/4. Đây là một bước đi chưa từng có tiền lệ, biến chiếc điện thoại thành một hệ máy ảnh mô-đun thực thụ.

Khi đặt lên bàn cân kinh tế, người dùng sẽ phải cân nhắc giữa chiếc bút S-Pen đa năng của Samsung hay hệ thống ống kính rời chuyên dụng của Oppo. Đây là một phép tính sòng phẳng khi Oppo không cạnh tranh bằng cách giảm giá, mà cạnh tranh bằng cách gia tăng giá trị phần cứng nhiếp ảnh đến mức tối đa.

Sự ra mắt của Oppo Find X9 Ultra chính là tín hiệu cho thấy kỷ nguyên nhiếp ảnh điện toán đang dịch chuyển sang kỷ nguyên của quang học thực thụ. Khi các hãng đã chạm đến giới hạn của thuật toán, họ buộc phải quay lại đầu tư vào thấu kính và cảm biến để tạo ra sự khác biệt. Với sự đầu tư bài bản và bộ quà tặng mang tính chiến lược, Find X9 Ultra đang nắm giữ những quân bài quan trọng để dẫn đầu trong cuộc chơi đầy tham vọng này, mở ra một chương mới cho sự sáng tạo hình ảnh ngay trên lòng bàn tay.