Thói quen đeo tai nghe khi đi bộ tưởng vô hại lại tiềm ẩn rủi ro khó ngờ

Thứ Bảy, 07:00, 18/04/2026
VOV.VN - Việc đeo tai nghe khi đi bộ, chạy bộ hay đạp xe ngoài trời tưởng như vô hại nhưng có thể khiến người dùng đối mặt với nhiều rủi ro mà không phải ai cũng nhận ra.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, ngảy khi đi bộ, việc đeo tai nghe (đặc biệt là loại chống ồn) có thể làm suy giảm đáng kể khả năng nhận biết môi trường xung quanh. Khi âm thanh bên ngoài bị “cắt giảm”, người dùng khó phát hiện tiếng xe đang đến gần, tín hiệu cảnh báo hoặc những tình huống bất ngờ trên đường.

thoi quen deo tai nghe khi di bo tuong vo hai lai tiem an rui ro kho ngo hinh anh 1
Tai nghe có thể làm giảm khả năng phản ứng khi di chuyển ngoài trời

Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, việc thiếu đi một kênh cảm nhận quan trọng như thính giác có thể làm tăng nguy cơ tai nạn. Không ít trường hợp người đi bộ hoặc chạy bộ không kịp phản ứng do không nghe thấy phương tiện đang tiếp cận.

Rủi ro này càng rõ rệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, chạy đường trường hoặc đạp xe. Trên các cung đường mòn, người dùng có thể bỏ lỡ tín hiệu từ người đi cùng, không nhận ra chướng ngại vật hoặc động vật xung quanh. Với người đi xe đạp, việc không nghe được âm thanh phía sau cũng làm giảm khả năng xử lý tình huống.

Nhiều mối nguy hiểm khi mải sử dụng tai nghe

Ngoài yếu tố giao thông, việc đeo tai nghe còn ảnh hưởng đến mức độ cảnh giác cá nhân. Khi quá tập trung vào âm nhạc hoặc nội dung đang nghe, người dùng dễ mất đi sự chú ý cần thiết với môi trường xung quanh.

Dù vậy, các chuyên gia không khuyến nghị loại bỏ hoàn toàn thói quen này, thay vào đó họ đề xuất sử dụng một cách hợp lý. Người dùng có thể giảm âm lượng, chỉ đeo một bên tai hoặc chọn các loại tai nghe thiết kế mở để vẫn duy trì khả năng nghe âm thanh bên ngoài.

Trong nhiều tình huống, chỉ một khoảnh khắc thiếu chú ý cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Việc cân nhắc cách sử dụng tai nghe khi di chuyển ngoài trời vì thế trở nên cần thiết hơn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Tag: tai nghe đi bộ nguy hiểm cảnh báo an toàn
Tin liên quan

Hàng triệu tai nghe không dây dính lỗ hổng nghiêm trọng
VOV.VN - Một lỗ hổng trong hệ thống Fast Pair của Google đã khiến hàng triệu tai nghe không dây trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của tin tặc.

Tai nghe AirPods sắp có thay đổi quan trọng

Theo Bloomberg, AirPods mới sẽ có thiết kế kết hợp giữa AirPods 3 và AirPods Pro. Bên cạnh đó, tai nghe cũng sẽ tích hợp tính năng chống ồn chủ động (ANC) tương tự AirPods Pro.

Apple cắt giảm sản lượng điện thoại iPhone và tai nghe AirPods

Apple dự định sẽ giảm khoảng 20% sản lượng iPhone SE trong quý tới, hoặc giảm khoảng 2 triệu đơn đặt hàng sản xuất so với dự kiến ban đầu xuống còn 3 triệu chiếc, do nhu cầu yếu hơn dự đoán.

