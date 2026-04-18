Thói quen đeo tai nghe khi đi bộ tưởng vô hại lại tiềm ẩn rủi ro khó ngờ

Nhiều chuyên gia cảnh báo, ngảy khi đi bộ, việc đeo tai nghe (đặc biệt là loại chống ồn) có thể làm suy giảm đáng kể khả năng nhận biết môi trường xung quanh. Khi âm thanh bên ngoài bị “cắt giảm”, người dùng khó phát hiện tiếng xe đang đến gần, tín hiệu cảnh báo hoặc những tình huống bất ngờ trên đường.

Tai nghe có thể làm giảm khả năng phản ứng khi di chuyển ngoài trời

Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, việc thiếu đi một kênh cảm nhận quan trọng như thính giác có thể làm tăng nguy cơ tai nạn. Không ít trường hợp người đi bộ hoặc chạy bộ không kịp phản ứng do không nghe thấy phương tiện đang tiếp cận.

Rủi ro này càng rõ rệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, chạy đường trường hoặc đạp xe. Trên các cung đường mòn, người dùng có thể bỏ lỡ tín hiệu từ người đi cùng, không nhận ra chướng ngại vật hoặc động vật xung quanh. Với người đi xe đạp, việc không nghe được âm thanh phía sau cũng làm giảm khả năng xử lý tình huống.

Nhiều mối nguy hiểm khi mải sử dụng tai nghe

Ngoài yếu tố giao thông, việc đeo tai nghe còn ảnh hưởng đến mức độ cảnh giác cá nhân. Khi quá tập trung vào âm nhạc hoặc nội dung đang nghe, người dùng dễ mất đi sự chú ý cần thiết với môi trường xung quanh.

Dù vậy, các chuyên gia không khuyến nghị loại bỏ hoàn toàn thói quen này, thay vào đó họ đề xuất sử dụng một cách hợp lý. Người dùng có thể giảm âm lượng, chỉ đeo một bên tai hoặc chọn các loại tai nghe thiết kế mở để vẫn duy trì khả năng nghe âm thanh bên ngoài.

Trong nhiều tình huống, chỉ một khoảnh khắc thiếu chú ý cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Việc cân nhắc cách sử dụng tai nghe khi di chuyển ngoài trời vì thế trở nên cần thiết hơn.